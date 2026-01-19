BIST 12.669
Ulaşıma kar engeli! BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugün gerçekleşecek 8 sefer yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugün gerçekleşecek 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şu şekilde:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),
11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),
13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).

