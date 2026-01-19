BIST 12.752
GÜNCEL

İstanbul'da kar yağdı trafik felç oldu! Araçlar yolda kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da kar yağdı trafik felç oldu! Araçlar yolda kaldı

İstanbul'da kar yağışı, araçlarıyla yola çıkan sürücüleri ve toplu taşımayı kullananları olumsuz etkiledi.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, birçok noktada ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sultangazi'de birçok İETT aracının yolda kaldığı ve ilerleyemediği görüldü.

Bir otomobil kayarak başka bir araca çarptı

Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yaklaşık 4-5 kilometrelik araç yoğunluğu oluştu. Sefaköy Tepeüstü mevkisinde birçok araç yolda kaldı, bir otomobil kayarak başka bir araca çarptı.

Halkalı Gümrük Yolu'nda ise kar yağışı nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Esenler'de araçlar ağır ilerlerken Gazi Caddesi'nde İETT otobüsleri yolda kaldı.

Ümraniye ve Beykoz'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mevkilerde görüş mesafesi azaldı.

Şoför ve yolcular arasında tartışma yaşandı

Üsküdar'da da bazı İETT otobüsleri arıza ve yağış nedeniyle yolda kaldı. Esatpaşa-Üsküdar seferini yapan otobüs arızalanınca aracın tahliye edilmesini isteyen şoför ve yolcular arasında tartışma yaşandı.

Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde bulunan bir viyadük yağış nedeniyle tamamen trafiğe kapandı.

