Şara'nın Almanya ziyareti ertelendi

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın 19-20 Ocak tarihlerinde Berlin’e gerçekleştirmesi planlanan resmi ziyareti, Suriye’deki iç siyasi gelişmeler gerekçe gösterilerek ileri bir tarihe ertelendi. Mültecilerin geri dönüşü ve ülkenin yeniden inşası gibi kritik başlıkların ele alınacağı zirvenin takvimi belirsizliğini koruyor.

Suriye ve Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir sayfa açması beklenen üst düzey ziyaret son anda iptal edildi. Almanya Başbakanlığı tarafından Alman medya kuruluşlarına yapılan resmi açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, ülkesindeki mevcut "iç siyasi durum" nedeniyle Berlin seyahatini ertelemek durumunda kaldığı belirtildi.

ŞANSÖLYE MERZ İLE İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME OLACAKTI

Program kapsamında Ahmed Şara'nın Berlin’deki temasları yoğun bir diplomasi trafiği içeriyordu:

Şara’nın, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Şansölye Friedrich Merz ile ayrı ayrı bir araya gelmesi planlanıyordu.

Siyasi temasların yanı sıra, Alman iş dünyasının temsilcileriyle bir "yuvarlak masa" toplantısı gerçekleştirilmesi ve Suriye pazarına yönelik yatırım olanaklarının değerlendirilmesi öngörülüyordu.

MASADAKİ İKİ KRİTİK BAŞLIK: GERİ DÖNÜŞ VE İNŞA

Ziyaretin ertelenmesi, özellikle Avrupa kamuoyunun yakından takip ettiği iki temel meselenin de askıya alınmasına neden oldu:

Almanya'da yaşayan Suriyeli nüfusun gönüllü ve güvenli bir şekilde ülkelerine geri dönmesini sağlayacak yasal ve lojistik altyapının oluşturulması.

Savaşın yıkıma uğrattığı Suriye şehirlerinin imarında Alman sanayisinin ve mühendislik gücünün oynayabileceği rolün finansal çerçevesinin çizilmesi.