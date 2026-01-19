İran'da bilanço çok ağır! En az 5 bin kişi hayatını kaybetti

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle sokağa dökülen halk günler sonra protestoları durdurdu. İranlı bir yetkili ise can kaybının en az 5 bin olduğunu, hayatını kaybedenlerin 500'ünün güvenlik personeli olduğunu söyledi.

Abone ol

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda ölü sayısı net olarak açıklanmadı. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, hafta sonu yaptığı açıklamada birkaç bin kişinin öldüğünü söyledi. İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklamalarda bulunan bir İranlı yetkili ise hayatını kaybedenlerin sayısının en az 5 bin olduğunu, 500'ünün güvenlik güçleri olduğunu söyledi.

İranlı yetkili açıklamaları sırasında ölü sayısında büyük bir artış beklemediğini, ölümlerin büyük bir bölümünün ülkenin kuzeybatısında meydana geldiğini ifade etti.

EN AZ 24 BİN GÖZALTI

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRANA) göre doğrulanabilen ölü sayısı 3 bin 919. 4 bin 300'den fazla vaka da inceleniyor. Gözaltıların sayısı ise 24 binin üzerinde

Devlet medyası, ülke çapında binlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında, ülke dışında rejimi devirmek için çalışan muhalif gruplarla bağlantılı kişilerin de olduğu savunuldu. Bu kişiler arasında Nazenin Barederen'in de olduğu, Barederen'in Reha Perhem adıyla devrik Şah Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu adına hareket ettiği iddia edildi.

İRAN'DA TANSİYON DÜŞÜYOR

İran'da 28 Aralık 2025'te ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

8 Ocak'ta şiddetlenen protestoların ardından başkent Tahran’da son dört gündür görece sakinlik olduğu, şehir üzerinde insansız hava araçlarının uçtuğu ancak büyük çaplı protestoların görülmediği belirtildi.