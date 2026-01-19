Şam yönetiminden SDG4ye Haseke'de katliam soruşturması

Suriye İçişleri Bakanlığı, Haseke ilinde YPG/SDG terör örgütü unsurları tarafından katliam yapıldığına ilişkin haberlerin ardından gerekli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Haseke ilinde meydana geldiği bildirilen katliam haberlerinin büyük bir endişe ve ciddiyetle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "alınan bilgilerin doğrulanması için yetkili birimlerin derhal gerekli soruşturmalara başladığı" kaydedildi.

Taraflar anlaşmıştı

Suriye ordusunun YPG/SDG’ye yönelik operasyonu, sahadaki kazanımların ardından ateşkesle sonuçlandı. Dün 14 maddelik anlaşmaya imza atıldı. Anlaşmaya göre YPG/SGD güçlerinin Suriye ordusuna tam entegrasyonu sağlanacak, tüm sınır kapıları, petrol sahaları ve doğal gaz sahaları Suriye Hükümeti’nin kontrolüne geçecek.