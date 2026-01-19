Siber suçlara yönelik 5 gündeki operasyonlarda 131 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında ülke genelinde son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 259 şüphelinin yakalandığını, 131'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis" suçlarına yönelik 37 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Son 5 gündeki operasyonlarda 259 şüphelinin yakalandığını, 131'inin tutuklandığını, 66'sı hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik." bilgisini paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'ürün satışı, hesap kiralama, ev satış dolandırıcılığı, araç kiralama' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi."

Bakan Yerlikaya, "Siber suç ve suçlularla ilgili şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz, gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.