Gümüş ve altın çıldırdı! İslam Memiş altının gramı 7 bin lira olacak ve gümüş...

2026 YILINDA KÜÇÜK YATIRIMCI İÇİN ZOR

-2026 yılı tamamen manipülasyon yılı. Yatırımcıların değil oyun kurucularının kazanacağı bir yıl olacak. Bugüne kadar olan süreçte hep oyun kurucular sistem kazandı. Küçük yatırımcı değer kazandı diye seviniyor ama bir bakacaksınız düşüş yönlü bir manipülasyon yapacaklar. Şu anda piyasayı oyalamaya devam ediyorlar. Gün içindeki dalgalanmalar önemli, bu dalgalanmalar onların kazançlarını diri tutmaya devam ediyor.

-Altında 5 bin dolar hedef seviye. Benim için bu yılın kritik önemdeki direnç seviyesi 4880 dolar seviyesi. Burası yukarı yönlü kırılırsa 2026 yılı için 5 bin dolar seviyesi görülür diyebiliriz.

-Yılın ikinci yarısında rüzgar tersine dönebilir. Eğer altınla alakalı bir planınız varsa ona göre karar vermelisiniz.

-Gram altın fiyatında da yukarı yönlü hareketin devam ettiğini gözlemliyoruz. 6630 TL civarında gram altın. Şubat ayı içerisinde gram altın TL'de 7 binli rakam görülebilir. Bu hızla bu yükseliş devam ederse Şubat ayını beklemeden, yılın ilk ayında 7 bin lira seviyesini görebiliriz.