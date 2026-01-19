Gümüş ve altın çıldırdı! İslam Memiş altının gramı 7 bin lira olacak ve gümüş...
19 Ocak 2026 pazartesi günü itibariyle hem altında hem gümüşte çılgın rakamlar görüldü. Gram altın da 6 bin 500 lira seviyesini aştı. Altın uzmanı İslam Memiş'ten hem gram altın hem de gümüş yatırımcısına uyarı üstüne uyarı geldi. Bugün Youtube hesabından açıklama yayınlayan İslam Memiş, 7 bin rakamını verdi, gümüşte de tren kaçtı dedi. Sadece bu da değil, 2026 için kehaneti kötümser.
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor gelirken gözler uzmanlara döndü. Treni kaçırdık mı diyenler için hem altın hem de gümüş tarafında uyarılar var. İslam Memiş 'manipülasyon var' diyerek 2026 yılında altın ve gümüşten para kazanmayı düşünenlere kötü haberler verdi. İşte bugün Youtube hesabından önemli uyarılar yapan İslam Memiş'in uyarılar ve altın fiyatları:
Altın haftaya yükselişle başladı. Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü 6 bin 380 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 6 bin 504 lira seviyesini gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 838 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 187 liradan satılıyor.
ALTINDA BÜYÜK OYUN VAR
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırınca yatırımcısını iştahlandırdı. Altın için yatırım yapmaya niyetli olanlara ise uzman isim İslam Memiş'ten uyarılar geldi. İşte söyledikleri:
-Hem altın hem gümüş yeni hafta hızlı yükseldi. Piyasalarda Grönland ve İran konusu var. Altın ve gümüşü destekleyen tüm faktörler piyasalarda kalmaya devam ediyor.
--Piyasayı manipüle etmeye devam edecekler. Bu gergin piyasada altın ve gümüşteki dalgalanmalar geniş bant aralığında devam edecek. Bu geniş banttaki dalgalanmalar gün içinde onlara bayağı para kazandırıyor.
-Şu anda kazanan küçük yatırımcılar değil. Kazananlar bu seyri yapan büyük balinalar. Piyasayı günlük dalgalanmaya o kadar alıştırdılar ki pastadan çok büyük pay almaya devam ediyorlar.
2026 YILINDA KÜÇÜK YATIRIMCI İÇİN ZOR
-2026 yılı tamamen manipülasyon yılı. Yatırımcıların değil oyun kurucularının kazanacağı bir yıl olacak. Bugüne kadar olan süreçte hep oyun kurucular sistem kazandı. Küçük yatırımcı değer kazandı diye seviniyor ama bir bakacaksınız düşüş yönlü bir manipülasyon yapacaklar. Şu anda piyasayı oyalamaya devam ediyorlar. Gün içindeki dalgalanmalar önemli, bu dalgalanmalar onların kazançlarını diri tutmaya devam ediyor.
-Altında 5 bin dolar hedef seviye. Benim için bu yılın kritik önemdeki direnç seviyesi 4880 dolar seviyesi. Burası yukarı yönlü kırılırsa 2026 yılı için 5 bin dolar seviyesi görülür diyebiliriz.
-Yılın ikinci yarısında rüzgar tersine dönebilir. Eğer altınla alakalı bir planınız varsa ona göre karar vermelisiniz.
-Gram altın fiyatında da yukarı yönlü hareketin devam ettiğini gözlemliyoruz. 6630 TL civarında gram altın. Şubat ayı içerisinde gram altın TL'de 7 binli rakam görülebilir. Bu hızla bu yükseliş devam ederse Şubat ayını beklemeden, yılın ilk ayında 7 bin lira seviyesini görebiliriz.