BIST 12.746
DOLAR 43,27
EURO 50,34
ALTIN 6.491,38
HABER /  EKONOMİ

Akbank'tan yapay zeka odaklı altyapı yatırımı

Akbank'tan yapay zeka odaklı altyapı yatırımı

Akbank, yapay zeka ve ileri analitik uygulamalarına yönelik yeni nesil GPU altyapı yatırımını başlattı.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank Veri Merkezi bünyesinde 1 MW enerji kapasitesi ve 750 GPU'dan oluşacak altyapı, bankanın yapay zekayı kurumsal ölçekte, güvenli ve sürdürülebilir biçimde kullanmasına yönelik kapasite artışı sağlayacak.

Bankanın günlük bankacılık işlemleri, risk ve kredi değerlendirme, güvenlik, müşteri iletişim merkezi ve dijital etkileşim noktaları gibi alanlardaki yapay zeka uygulamaları için yüksek işlem gücü hedefleniyor.

Bu kapsamda 30 bin metrekare büyüklüğündeki Akbank Veri Merkezi içerisinde konumlandırılan "Akbank Yapay Zeka Altyapı Alanı", büyük ölçekli yapay zeka modelleri, üretken yapay zeka uygulamaları ve yoğun hesaplama gerektiren ileri analitik projeleri destekliyor.

Tasarım sürecinde enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik önceliklendirilirken, yapay zeka sistemlerinin getirdiği yüksek enerji ve soğutma gereksinimleri merkezi bir mimari anlayışıyla ele alınıyor.

Altyapının, model eğitimi, yapay zeka ajanları ve üretken yapay zeka uygulamaları için optimize edilmiş yüksek işlem gücünün yanı sıra yapay zekaya özel veri depolama çözümleri ve yüksek hızlı ağ altyapısına sahip olması planlanıyor. Böylece, gelecekteki büyüme ve yeni kullanım senaryolarına açık ve esnek bir yapı oluşturuluyor.

Bu yatırımla Akbank, yapay zekayı bankacılık faaliyetlerinde uzun vadeli değer üreten stratejik bir yetkinlik olarak konumlandırırken, yapay zekaya yönelik altyapı ve mühendislik yatırımlarıyla finans sektörünün dijital dönüşümüne katkı sağlamayı ve "geleceğin bankacılığını" inşa etmeyi amaçlıyor.

"Yapay zeka odaklı çalışmalarımıza güç katacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, gerçekleştirilen yatırımın bankanın yapay zeka odaklı çalışmalarına güç katacağını belirtti.

Akbank'ta yapay zekayı bankacılığın geleceğini şekillendiren temel bir mühendislik yetkinliği olarak ele aldıklarını vurgulayan Gökçay, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda operasyonlarımız genelinde yapay zeka temelli çözümlerle hem çalışma arkadaşlarımızın hem de müşterilerimizin yaşamına değer katıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni nesil GPU altyapısı bu çalışmalarımızı geliştirmek ve geleceğe taşımak için ihtiyaç duyduğumuz yüksek işlem gücünü, güvenliği ve ölçeklenebilirliği kurumsal seviyede bir araya getiriyor."

Gökçay, altyapının tamamının Akbank'ın teknoloji mühendisleri tarafından kurulduğunu, regülasyonlara uyumlu, sürdürülebilir ve gelecekteki kullanım senaryolarına açık yapısıyla bankacılıkta yapay zeka kullanımını bir üst seviyeye taşıyacağına inandığını aktardı.

Gökçay, "Bu yatırımla amacımız, teknolojiyi hazır çözümlerle tüketen değil, tasarlayan, yöneten ve sürekli geliştiren bir kurum olarak uzun vadeli değer üretmek." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe hakkında bomba sözler! Rıdvan Dilmen: ''O olursa şampiyonluk hayal...''
Fenerbahçe hakkında bomba sözler! Rıdvan Dilmen: ''O olursa şampiyonluk hayal...''
Galatasaray-Atletico Madrid maçını yönetecek hakem belli oldu
Galatasaray-Atletico Madrid maçını yönetecek hakem belli oldu
Depoları ucuza doldurmak için acele edin! Yeni zam kapıda, akaryakıtın litresi değişiyor
Depoları ucuza doldurmak için acele edin! Yeni zam kapıda, akaryakıtın litresi değişiyor
Trump'tan Avrupa'ya sarsıcı mesaj! NATO da bir şey yapmalı
Trump'tan Avrupa'ya sarsıcı mesaj! NATO da bir şey yapmalı
MEB düğmeye bastı, proje 25 ilçede başladı: Veliler de dahil edilecek
MEB düğmeye bastı, proje 25 ilçede başladı: Veliler de dahil edilecek
İki hızlı trenin karıştığı feci kaza! Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi
İki hızlı trenin karıştığı feci kaza! Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi
Transferde beklenen an geldi: Galatasaray ilk bombayı patlattı
Transferde beklenen an geldi: Galatasaray ilk bombayı patlattı
Yolcu uçağı kağıt mendile yazılmış bomba notu nedeniyle acil iniş yaptı
Yolcu uçağı kağıt mendile yazılmış bomba notu nedeniyle acil iniş yaptı
Milli füzelerde eşik aşılıyor 2026'da çok farklı yenilikler yaşanacak
Milli füzelerde eşik aşılıyor 2026'da çok farklı yenilikler yaşanacak
Fatih Atik emeklinin beklediği müjde için tarih verdi
Fatih Atik emeklinin beklediği müjde için tarih verdi
Mihriban'ın katili Fatih İnan'ın gizli kalan cinayeti ortaya çıktı! Cesette spermi...
Mihriban'ın katili Fatih İnan'ın gizli kalan cinayeti ortaya çıktı! Cesette spermi...
5,8 büyüklüğünde deprem oldu!
5,8 büyüklüğünde deprem oldu!