Paten kaymak için evden ayrılan 15 yaşındaki Efe korkunç halde bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde kayıp olarak aranan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni zeytinlikte bulundu.Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Efe Mevlüt Çalışkan, dün sabah saatlerinde arkadaşlarıyla patenle kaymak için evden ayrıldı. Çalışkan'dan haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulunarak mahallede ekiplerle çocuklarını aramaya başladı.

Zeytinlikte cansız bedeni bulundu

Sabah bir vatandaşın ihbarı üzerine  1205 Sokak'taki zeytinliğe giden ekipler, Efe'nin cansız bedenine ulaştı.

Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

