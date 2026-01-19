BIST 12.742
DOLAR 43,27
EURO 50,32
ALTIN 6.489,95
HABER /  SPOR

Fenerbahçe hakkında bomba sözler! Rıdvan Dilmen: ''O olursa şampiyonluk hayal...''

Fenerbahçe hakkında bomba sözler! Rıdvan Dilmen: ''O olursa şampiyonluk hayal...''

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısındaki 3-2'lik galibiyetini değerlendirirken şampiyonluk denklemine dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin kaderinin Asensio ve Talisca'ya bağlı olduğunu vurgulayan Dilmen, iki yıldızdan birinin devre dışı kalması halinde şampiyonluk ihtimalinin kalmayacağını söyledi.

Abone ol

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-2 yendiği maçı değerlendirirken şampiyonluk yarışına dair dikkat çeken bir çıkış yaptı.

RIDVAN DİLMEN'DEN ŞAMPİYONLUK ÇIKIŞI

Sports Digitale'de konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında "berbat oyuna rağmen" galip geldiğini söyledi. Dilmen, sezon sonunda şampiyonluk gelmesi halinde maçın oyun kalitesinin hatırlanmayacağını savunarak "34. hafta sonunda Fenerbahçe şampiyon olsa, kimsenin aklına Alanya'daki oyun gelir mi?" ifadelerini kullandı.

"TALISCA VE ASENSIO OLMAZSA ŞAMPİYONLUK ZOR"

Dilmen, Fenerbahçe'yi yarışın içinde tutan isimlerin Anderson Talisca ve Marco Asensio olduğunu belirtti. "Bugün Talisca'yı çıkarırsan üç puanı kaybetmiştin" diyen Dilmen, "Asensio ve Talisca'ya bir şey olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz; bunu çok net söylüyorum" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

"BÜYÜK 10 NUMARAYLA ŞAMPİYON OLURSUN"

Talisca'nın maliyetinin sahaya etkiyle açıklandığını dile getiren Dilmen, "Talisca her maç gol atabilen bir oyuncu, bu yüzden milyonlarca euro verildi" dedi. Lig gerçeğine de değinen Dilmen, "Hagi ve Alex gibi oyuncularla şampiyon olursun. Talisca ile de şampiyon olursun, Asensio ile de şampiyon olursun" değerlendirmesini yaptı.

"RAKİP ANALİZİNDE SINIFTA KALDI, OYUN OLARAK YENİLDİ"

Dilmen, teknik ekip üzerinden de eleştiride bulundu. "Oyuncunun bugün yorgun olduğunu görüyoruz, İsmail'de de var, bunlar normal" diyen Dilmen, "Hoca rakip analizinde sınıfta kaldı. Oyun olarak yenildi" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERDE PANİK HAVASI OLMAMALI"

Transfer gündemine de değinen Dilmen, "Kante gelirse mutlu olurum ama gelmezse üzülmem" diyerek ismin yarattığı etkiye dikkat çekti. Dilmen, Fenerbahçe'nin transferde panik yapmaması gerektiğini vurgularken, takımın ihtiyacının "daha golcü bir kanat" olabileceğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Depoları ucuza doldurmak için acele edin! Yeni zam kapıda, akaryakıtın litresi değişiyor
Depoları ucuza doldurmak için acele edin! Yeni zam kapıda, akaryakıtın litresi değişiyor
Trump'tan Avrupa'ya sarsıcı mesaj! NATO da bir şey yapmalı
Trump'tan Avrupa'ya sarsıcı mesaj! NATO da bir şey yapmalı
MEB düğmeye bastı, proje 25 ilçede başladı: Veliler de dahil edilecek
MEB düğmeye bastı, proje 25 ilçede başladı: Veliler de dahil edilecek
İki hızlı trenin karıştığı feci kaza! Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi
İki hızlı trenin karıştığı feci kaza! Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi
Transferde beklenen an geldi: Galatasaray ilk bombayı patlattı
Transferde beklenen an geldi: Galatasaray ilk bombayı patlattı
Yolcu uçağı kağıt mendile yazılmış bomba notu nedeniyle acil iniş yaptı
Yolcu uçağı kağıt mendile yazılmış bomba notu nedeniyle acil iniş yaptı
Milli füzelerde eşik aşılıyor 2026'da çok farklı yenilikler yaşanacak
Milli füzelerde eşik aşılıyor 2026'da çok farklı yenilikler yaşanacak
Fatih Atik emeklinin beklediği müjde için tarih verdi
Fatih Atik emeklinin beklediği müjde için tarih verdi
Mihriban'ın katili Fatih İnan'ın gizli kalan cinayeti ortaya çıktı! Cesette spermi...
Mihriban'ın katili Fatih İnan'ın gizli kalan cinayeti ortaya çıktı! Cesette spermi...
5,8 büyüklüğünde deprem oldu!
5,8 büyüklüğünde deprem oldu!
Vodafone FLEX'ten 5G uyumlu cihazlara özel ocak kampanyası
Vodafone FLEX'ten 5G uyumlu cihazlara özel ocak kampanyası
Limak Holding Başkanı Özdemir, Davos'ta Guvernörler Toplantısı'nı yönetecek
Limak Holding Başkanı Özdemir, Davos'ta Guvernörler Toplantısı'nı yönetecek