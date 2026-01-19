BIST 12.794
Kevin Durant, NBA'de en fazla sayı atan 6. oyuncu oldu

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) kariyerinde 15 kez All-Star seçilen 37 yaşındaki Kevin Durant, normal sezonlarda en fazla sayı atan oyuncular listesinde 6. sıraya yükseldi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün de formasını giydiği Houston Rockets ile geçen yaz 2 yıllık sözleşme imzalayan Durant, takımının New Orleans Pelicans’ı 119-110 mağlup ettiği karşılaşmada 18 sayı kaydetti.

Karşılaşmanın bitimine 15 saniye kala serbest atış çizgisine gelen Durant, iki atışı da sayıya çevirerek NBA kariyerinde normal sezonda 31 bin 562 sayıya ulaştı. Böylece efsane Alman oyuncu Dirk Nowitzki’yi (31 bin 560) geride bırakan Durant, listenin 6. basamağına yerleşti.

Durant’ın bir sonraki hedefi ise 32 bin 292 sayıyla listede 5. sırada bulunan Michael Jordan.

Alperen-Durant ikilisinin uyumu

Alperen'in de formasını giydiği Rockets ile geçen yaz 90 milyon dolar karşılığında iki yıllık anlaşmaya imza atan yıldız skorer Kevin Durant, takımın şampiyonluk hedefi için önemli bir takviye oldu.

Kariyerinde iki NBA şampiyonluğu bulunan ve 15 kez all-star seçilen Durant'ın Alperen ile sahadaki uyumu, sezonun ilgi çeken konularından biri. Alperen-Durant ikilisinin uyumu ve sergileyeceği performans, şampiyonluk hedefiyle sezona giren Rockets adına sezonun kaderini belirleyebilir.

Zirvedeki isim NBA'de 40 binler kulübünün ilk ve tek üyesi LeBron James

37 yaşındaki Durant'ın yanı sıra NBA tarihinde normal sezonda en fazla sayı atan ilk 10 isim arasında bulunan 41 yaşındaki LeBron James ile 36 yaşındaki James Harden'in NBA kariyeri devam ediyor.

Los Angeles Lakers forması giyen 41 yaşındaki basketbolcu LeBron James, 42 bin 703 sayı ile listede ilk sırada yer alıyor.

NBA tarihinin normal sezonlardaki en skorer ismi LeBron James, rekorları altüst ettiği kariyerinde 2 sezon önce 40 bin sayı barajını da aştı ve bu sezon da bulduğu sayılarla 42 bin 703 sayıya ulaştı.

Los Angeles Clippers'ın 36 yaşındaki yıldızı James Harden ise NBA tarihinin en skorer 9. oyuncusu konumunda bulunuyor.

NBA normal sezonlarında en fazla sayı üreten ilk 10 isim şöyle:

