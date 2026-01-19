BIST 12.742
DOLAR 43,27
EURO 50,32
ALTIN 6.489,95
HABER /  DÜNYA

Kremlin, Putin'in Gazze Barış Kurulu'na davet edildiğini bildirdi

Kremlin, Putin'in Gazze Barış Kurulu'na davet edildiğini bildirdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan "Barış Kurulu"na davet edildiğini belirterek, "Bu teklifin tüm detaylarını inceliyoruz. Amerikan tarafıyla tüm detayların açıklığa kavuşturulması için temasların olacağını umuyoruz." dedi.

Abone ol

Peskov, başkent gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ile ilgili planlarına değinen Peskov, bu durumu yakından takip ve analiz ettiklerini aktardı.

Peskov, Trump'ın "Grönland'daki Rus tehdidini ortadan kaldırma niyetinde olduğu" yönündeki açıklamasıyla ilgili soruyu yorumsuz bırakarak, "Bazı uluslararası uzmanlara göre, Trump, Grönland'ın Amerikan topraklarına dahil edilmesiyle ilgili meseleyi çözerek tarihe ismini yazdıracak ve sadece Amerikan tarihine değil, dünya tarihine de ismini yazdıracak. Bunun iyi olup olmadığını tartışmadan, uzmanların görüşüne katılmamak zor." şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile temas etmeyi planlamadığını, ancak gerektiğinde bunun hızlı şekilde organize edileceğini dile getiren Peskov, "Rodriguez ile diplomatik kanallar aracılığıyla sürekli temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

Peskov, Putin'in Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan "Barış Kurulu"na davet edilip edilmediği yönündeki soruya ise "Putin de diplomatik kanallar aracılığıyla Barış Kurulu'na katılma teklifi aldı. Şu anda bu teklifin tüm detaylarını inceliyoruz. Amerikan tarafıyla tüm detayların açıklığa kavuşturulması için temasların olacağını umuyoruz." yanıtını verdi.

Gazze'deki "Barış Kurulu"

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor. Bu kapsamda Trump, başkanlığını yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti. Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin Kante transferi zora girdi Gerçek ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Kante transferi zora girdi Gerçek ortaya çıktı
Valilik duyurdu! Hepsinin trafiğe çıkması yasaklandı
Valilik duyurdu! Hepsinin trafiğe çıkması yasaklandı
Aralarında Özgür Özel de var! Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
Aralarında Özgür Özel de var! Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
Evinde rahatsızlanan 3,5 aylık bebek öldü
Evinde rahatsızlanan 3,5 aylık bebek öldü
Bakan Fidan, Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Bakan Fidan, Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Akbank'tan yapay zeka odaklı altyapı yatırımı
Akbank'tan yapay zeka odaklı altyapı yatırımı
Fenerbahçe hakkında bomba sözler! Rıdvan Dilmen: ''O olursa şampiyonluk hayal...''
Fenerbahçe hakkında bomba sözler! Rıdvan Dilmen: ''O olursa şampiyonluk hayal...''
Galatasaray-Atletico Madrid maçını yönetecek hakem belli oldu
Galatasaray-Atletico Madrid maçını yönetecek hakem belli oldu
Depoları ucuza doldurmak için acele edin! Yeni zam kapıda, akaryakıtın litresi değişiyor
Depoları ucuza doldurmak için acele edin! Yeni zam kapıda, akaryakıtın litresi değişiyor
Trump'tan Avrupa'ya sarsıcı mesaj! NATO da bir şey yapmalı
Trump'tan Avrupa'ya sarsıcı mesaj! NATO da bir şey yapmalı
MEB düğmeye bastı, proje 25 ilçede başladı: Veliler de dahil edilecek
MEB düğmeye bastı, proje 25 ilçede başladı: Veliler de dahil edilecek
İki hızlı trenin karıştığı feci kaza! Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi
İki hızlı trenin karıştığı feci kaza! Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi