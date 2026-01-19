BIST 12.742
Evinde rahatsızlanan 3,5 aylık bebek öldü

Evinde rahatsızlanan 3,5 aylık bebek öldü

Siirt'te evinde rahatsızlanan 3,5 aylık erkek bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Evlerinde bebekleri S.K'nin yatağında hareketsiz durduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve giden sağlık ekibince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.K'nin cenazesi, hastanedeki otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

