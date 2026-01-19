BIST 12.742
DOLAR 43,27
EURO 50,32
ALTIN 6.489,95
HABER /  SPOR

Galatasaray-Atletico Madrid maçını yönetecek hakem belli oldu

Galatasaray-Atletico Madrid maçını yönetecek hakem belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Abone ol

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Kovacs'ın yardımcılıklarını vatandaşları Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yapacak.

Romanya Futbol Federasyonundan Szabolcs Kovacs, mücadelenin dördüncü hakemi olacak.

Karşılaşmada Hollandalı Rob Dieperink VAR, Rumen Catalin Popa ise AVAR olarak görev yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Depoları ucuza doldurmak için acele edin! Yeni zam kapıda, akaryakıtın litresi değişiyor
Depoları ucuza doldurmak için acele edin! Yeni zam kapıda, akaryakıtın litresi değişiyor
Trump'tan Avrupa'ya sarsıcı mesaj! NATO da bir şey yapmalı
Trump'tan Avrupa'ya sarsıcı mesaj! NATO da bir şey yapmalı
MEB düğmeye bastı, proje 25 ilçede başladı: Veliler de dahil edilecek
MEB düğmeye bastı, proje 25 ilçede başladı: Veliler de dahil edilecek
İki hızlı trenin karıştığı feci kaza! Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi
İki hızlı trenin karıştığı feci kaza! Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi
Transferde beklenen an geldi: Galatasaray ilk bombayı patlattı
Transferde beklenen an geldi: Galatasaray ilk bombayı patlattı
Yolcu uçağı kağıt mendile yazılmış bomba notu nedeniyle acil iniş yaptı
Yolcu uçağı kağıt mendile yazılmış bomba notu nedeniyle acil iniş yaptı
Milli füzelerde eşik aşılıyor 2026'da çok farklı yenilikler yaşanacak
Milli füzelerde eşik aşılıyor 2026'da çok farklı yenilikler yaşanacak
Fatih Atik emeklinin beklediği müjde için tarih verdi
Fatih Atik emeklinin beklediği müjde için tarih verdi
Mihriban'ın katili Fatih İnan'ın gizli kalan cinayeti ortaya çıktı! Cesette spermi...
Mihriban'ın katili Fatih İnan'ın gizli kalan cinayeti ortaya çıktı! Cesette spermi...
5,8 büyüklüğünde deprem oldu!
5,8 büyüklüğünde deprem oldu!
Vodafone FLEX'ten 5G uyumlu cihazlara özel ocak kampanyası
Vodafone FLEX'ten 5G uyumlu cihazlara özel ocak kampanyası
Limak Holding Başkanı Özdemir, Davos'ta Guvernörler Toplantısı'nı yönetecek
Limak Holding Başkanı Özdemir, Davos'ta Guvernörler Toplantısı'nı yönetecek