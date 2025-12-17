Yılın son anketinde AK Parti ve CHP'ye şok! "Bu pazar seçim olsa..."
|
ASAL Araştırma, yılın son anketini paylaştı ve sonuçlar bir hayli şaşırttı. Ankette "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu ve birinci sırada ne AK Parti ne CHP yer aldı. işte 26 ilde yapılan son anket...
Asal Araştırma, yılın son anketini paylaştı. 26 ilde 5-14 Aralık tarihleri arasında bin 895 katılımcı ile gerçekleştirilen anketin güven sınırı yüzde 95, hata payı ise + - yüzde 2.5 olarak belirtildi. Ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
112
Katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltilirken, birinci sırada 'kararsız/oy kullanmam' diyenler yer aldı.İşte kararsızlar dağıtılmadan önceki anket sonuçları:
212
Kararsız/oy kullanmam: Yüzde 27,4
312
CHP: Yüzde 24,6
412