Yılın son anketinde AK Parti ve CHP'ye şok! "Bu pazar seçim olsa..."

Asal Araştırma, yılın son anketini paylaştı. 26 ilde 5-14 Aralık tarihleri arasında bin 895 katılımcı ile gerçekleştirilen anketin güven sınırı yüzde 95, hata payı ise + - yüzde 2.5 olarak belirtildi. Ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.