Bu anketin sonucu çok konuşulur! 2025 yılında değişmedi ilk sıra ne Ak Parti'nin ne CHP'nin...
Şirketlerin yıl boyunca yaptıkları ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaştıkları anketlerde genellikle ilk sırada ya AK Parti ya da CHP yer alıyor. Asal Araştırma 2025 yılında öyle bir anket yaptı ki ilk sırada bu iki parti de yer almadı.2025 yılı aralık ayında ve yıl sonu ortalamasında da sonuç yine aynı çıktı.
Asal Araştırma, 2025 yılında yaptığı anketlerinin ortalamasını paylaştı. Yapılan anketlerde ' Türkiye'nin en öneli sorunu nedir?' diye soruldu. Ocak 2025'te de Aralık 2025'te de sonuç değişmedi. Verilen cevaplara göre yıl sonu ortalamasında yüzde 60,5 ile ekonomi ve hayat pahalılığı ilk sırada yer aldı.
Şirket paylaştığı bir diğer ankette ise "Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer?" diye sordu. Anketin sonucu bir hayli şaşırttı. Katılımcıların verdiği cevaba göre ilk sırada ne AK Parti var ne de CHP...
2025 yılı ortalamasında "Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer?" sorusuna yüzde 36,1 ile 'hiçbiri' yanıtı verildi.
Anket sonucu şöyle:
Ocak 2025: Yüzde 37,9
Şubat 2025: Yüzde 38,3
Mart 2025: Yüzde 39,5