Zırhlı araç kaza yaptı! 11 kilogram altın kayboldu

BURSA'nın Karacabey ilçesinde kaza yapan zırhlı araçtaki altınların kaybolduğu iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kazanın meydana geldiği yol kenarı ve çevresinde dedektörle arama yapılıyor.

İzmir-İstanbul Otoyolu Karacabey Canbaz mevkisinde Bursa'ya altın sevkiyatı yapan E.Ö. (21) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen zırhlı araç, seyir halindeyken kontrolden çıkıp kaza yaptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan R.T. (30) ile V.T. (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma yönlendirildi.

11 kilogram altın kayboldu

Kazanın ardından yapılan kontrollerde, zırhlı araçta olduğu bildirilen 11 kilogram altının kaybolduğu öne sürüldü.

Jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Kazanın meydana geldiği yol kenarı ve çevresinde dedektörle arama yapıldığı ancak şu ana kadar herhangi bir altına ulaşılamadığı öğrenildi.