BIST 12.840
DOLAR 43,30
EURO 50,74
ALTIN 6.725,20
HABER /  GÜNCEL

Zırhlı araç kaza yaptı! 11 kilogram altın kayboldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Zırhlı araç kaza yaptı! 11 kilogram altın kayboldu

BURSA'nın Karacabey ilçesinde kaza yapan zırhlı araçtaki altınların kaybolduğu iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kazanın meydana geldiği yol kenarı ve çevresinde dedektörle arama yapılıyor.

Abone ol

İzmir-İstanbul Otoyolu Karacabey Canbaz mevkisinde Bursa'ya altın sevkiyatı yapan E.Ö. (21) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen zırhlı araç, seyir halindeyken kontrolden çıkıp kaza yaptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan R.T. (30) ile V.T. (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma yönlendirildi.

11 kilogram altın kayboldu

Kazanın ardından yapılan kontrollerde, zırhlı araçta olduğu bildirilen 11 kilogram altının kaybolduğu öne sürüldü.

Jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Kazanın meydana geldiği yol kenarı ve çevresinde dedektörle arama yapıldığı ancak şu ana kadar herhangi bir altına ulaşılamadığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Grip sonrası geçmeyen öksürüğe çok dikkat edin! Uzmanı uyardı
Grip sonrası geçmeyen öksürüğe çok dikkat edin! Uzmanı uyardı
Bilal Erdoğan, Katar merkezli Atheer’e röportaj verdi! "Babanızın halefi olacak mısınız?” sorusu soruldu
Bilal Erdoğan, Katar merkezli Atheer’e röportaj verdi! "Babanızın halefi olacak mısınız?” sorusu soruldu
ABD'li eski diplomattan Grönland krizinde Türkiye önerisi
ABD'li eski diplomattan Grönland krizinde Türkiye önerisi
İstanbullular 2025'te en çok bu 2 ürünü tüketti
İstanbullular 2025'te en çok bu 2 ürünü tüketti
Kadıköy sahile yapılacak camiiye onay çıktı! Daha önce iptal edilmişti işte o plan
Kadıköy sahile yapılacak camiiye onay çıktı! Daha önce iptal edilmişti işte o plan
Yanlış aydınlatma göz sağlığını tehdit ediyor! Uzmanından göz sağlığı için ideal aydınlatma rehberi
Yanlış aydınlatma göz sağlığını tehdit ediyor! Uzmanından göz sağlığı için ideal aydınlatma rehberi
Sigaraya yeni yasaklar geliyor Bakan Memişoğlu açıkladı
Sigaraya yeni yasaklar geliyor Bakan Memişoğlu açıkladı
Tuğyan'ın sevgilisi Kervan gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme
Tuğyan'ın sevgilisi Kervan gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme
Kapasite kullanım oranı ocak ayında geriledi
Kapasite kullanım oranı ocak ayında geriledi
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı konuk edecek
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı konuk edecek
Teknosa, yarıyıl tatiline özel kampanyasını duyurdu
Teknosa, yarıyıl tatiline özel kampanyasını duyurdu
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı