Arda Güler hakkında bomba iddia! İspanya takımına veda mı edecek?

ARDA GÜLER KARARI SES GETİRDİ

El Nacional'de yer alan haberde, Jurgen Klopp'un Arda Güler'le ilgili net bir görüşe sahip olduğu belirtildi. Habere göre Klopp, milli futbolcunun yeteneğini tartışmasız bulsa da istikrarsız performansından rahatsız. Alman teknik adamın, göreve gelmesi halinde Arda Güler'i kadroda düşünmediği ve düzenli bir ayrılığın tüm taraflar için daha doğru olacağını savunduğu aktarıldı.