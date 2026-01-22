BIST 12.710
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Özbek mevkidaşı Taşpolatov ile görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Özbek mevkidaşı Taşpolatov ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özbekistan İçişleri Bakanı Aziz Taşpolatov ile bir araya geldi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Taşpolatov ve heyetini Bakanlık'ta ağırladıklarını belirtti.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Görüşmede, terör ve organize suç örgütleriyle mücadele başta olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadele, kolluk birimlerimiz arasında tecrübe paylaşımı ve eğitim işbirliği, göç yönetimi ve düzensiz göçle mücadele konularını ele aldık. Göç yönetiminde işbirliğimizi daha da güçlendirmek ve Elektronik Geri Kabul Vaka Yönetim Sistemi'ni hayata geçirmek amacıyla 'Göç ve Gönüllü Geri Dönüş Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Nazik ziyaretleri için Sayın Bakan ve heyetine teşekkür ediyorum."

Yerlikaya'nın paylaşımında, görüşmeye ilişkin fotoğraf ve videoya da yer verildi.

