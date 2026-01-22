BIST 12.808
DOLAR 43,31
EURO 50,73
ALTIN 6.720,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eski sevgilisini öldürdü istenen ceza belli oldu! Meğer daha önce de...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski sevgilisini öldürdü istenen ceza belli oldu! Meğer daha önce de...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisini darbederek öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Abone ol

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski sevgilisi Fatma Kara'yı 11 Mart 2025'te darbederek öldüren tutuklu sanık O.G. hakkında hazırlanan iddianame Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

2 kez uzaklaştırma kararı 

İddianamede, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen sanığın daha önce de Kara'ya şiddet uyguladığı, tehdit ettiği, buna ilişkin de Kara'nın şikayeti doğrultusunda 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

"Fatma kafasını yere çarptı ve  hareket edemedi"

O.G.'nin ifadelerine de yer verildi. O.G. ifadesinde, Kara'yı öldürme gibi bir planının olmadığını, olay günü de eski konulardan dolayı tartıştıklarını anlattı.

Sinirlendiği için Fatma'yı eliyle boynundan yere attığını aktaran sanık, "Darbenin etkisiyle Fatma kafasını yere çarptı ve bir daha hareket edemedi. Amacım Fatma'yı öldürmek değildi." ifadelerini kullandı.

Sanık O.G.'nin karısı H.G. tanık olarak yer alan ifadesinde sanıkla 5 yıldır evli olduklarını, maktulle 2024 yılında sosyal medya üzerinden konuşup tartıştıklarını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hamas, ABD'nin Gazze'deki tıbbi derneklere yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi
Hamas, ABD'nin Gazze'deki tıbbi derneklere yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi
İETT otobüsleri çarpıştı! Yaralılar var
İETT otobüsleri çarpıştı! Yaralılar var
ORC'den bomba seçim anketi AK Parti mi CHP mi birinci? Gökçek sürprizi var
ORC'den bomba seçim anketi AK Parti mi CHP mi birinci? Gökçek sürprizi var
Danimarka Başbakanı rest çekti "asla" diyerek açıkladı
Danimarka Başbakanı rest çekti "asla" diyerek açıkladı
Fenerbahçe Opet'e Kayla McBride'dan kötü haber!
Fenerbahçe Opet'e Kayla McBride'dan kötü haber!
Ticaret Bakanı Bolat, Düzce Valiliği ziyaretinde konuştu
Ticaret Bakanı Bolat, Düzce Valiliği ziyaretinde konuştu
Emekliye umut veren açıklama! En kısa zamanda emekliye düzenleme sinyali
Emekliye umut veren açıklama! En kısa zamanda emekliye düzenleme sinyali
Nusaybin'deki bayrak provokasyonu! MSB'den flaş açıklama: Failler tespit edildi
Nusaybin'deki bayrak provokasyonu! MSB'den flaş açıklama: Failler tespit edildi
19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
DEM Parti heyeti terör örgütü YPG'ye destek için Kamışlı'ya gitti
DEM Parti heyeti terör örgütü YPG'ye destek için Kamışlı'ya gitti
Zırhlı araç kaza yaptı! 11 kilogram altın kayboldu
Zırhlı araç kaza yaptı! 11 kilogram altın kayboldu
Grip sonrası geçmeyen öksürüğe çok dikkat edin! Uzmanı uyardı
Grip sonrası geçmeyen öksürüğe çok dikkat edin! Uzmanı uyardı