Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajları! İş dünyasına seslendi: Umutsuzluğa kapılmayın...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu'nda ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. "21 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz" diyen Erdoğan iş dünyasına seslendi. Erdoğan "Bölgemizde ve dünyada yaşanan hadiselere bakıp da umutsuzluğa veya endişeye kapılmayın. Türkiye bu zorlu süreci de alnının akıyla atlatacak hatta bu süreçten kazançlı çıkan ülkeler arasında yerini alacak. Türkiye'nin yolu da bahtı da açıktır." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Erdoğan, "İşsizlik oranımız 31 aydır tek hanede seyrediyor. 21 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz. İstihdamda da oldukça iyiyiz. Ekonomi 3. çeyrekte 3,7 büyüdü." dedi.

Erdoğan, "Büyük, güçlü, müreffeh bir Türkiye için iş dünyamızla yol yürümeye, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

İş dünyasına seslenen Erdoğan, "Bölgemizde ve dünyada yaşanan hadiselere bakıp da umutsuzluğa veya endişeye kapılmayın. Artan ticaret savaşları, artan belirsizlikler her gün bir yenisi patlak veren krizler sizi umutsuzluğa kesinlikle sürüklemesin. Yıllardır Türkiye'nin kaosa, ekonomik olarak sıkıntılara girmesini bekleyen mandacı ekonomistlere asla kulak vermeyin. Allah'ın izniyle Türkiye bu zorlu süreci de alnının akıyla atlatacak hatta bu süreçten kazançlı çıkan ülkeler arasında yerini alacak. Türkiye'nin yolu da bahtı da açıktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyuyorum. Sizlerin şahsında gerek ülkemizde gerekse ülkemizde gerekse yurtdışında faaliyetlerini sürdüren tüm kardeşlerimize sevgimizi gönderiyorum.

Şunun altını özellikle çizmek istiyorum TÜGİK kuruluş misyonuna uygun şekilde istihdamın artırılmasının yanı sıra genç girişimcilere de önemli destekler sağlıyor. Reel sektördeki kurumsal tecrübeyi gençlerimizin dinamizmi ile bir araya getiriyor. Bunun için de konfederasyonumuza hasretten teşekkür ediyorum.

Büyük, güçlü, müreffeh bir Türkiye için iş dünyamızla yol yürümeye, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.

"Türkiye’yi her alanda şaha kaldırdık"

Tek parti döneminin zorlukları içinde satırlara dökülen bu tahayyülü bugün hamdolsun fazlasıyla gerçeğe dönüştürmeyi başardık. Son çeyrek asırda Rabbimizin yardımı milletimizin desteği iş dünyamızın da takdire şayan gayretleri ile Türkiye’yi her alanda şaha kaldırdık.

Demokrasiden hak ve özgürlüklere enerjiden eğitime sağlıktan turizme kadar aklınıza gelebilecek her başlıkta Türkiye’ye tarihinin en büyük başarılarının tattırdık. Uzun bir mücadele verdik. Sabırlı bir mücadele verdik. Fakat sonunda bize inanan bize güvenen istikbalini tam bir gönül huzuru içinde bizlere emanet eden milletimize mahcup olmamak için ne gerekiyorsa yaptık.

"Birileri hazmetmekte zorlansa da..."

Şunu bir kez daha gururla ifade etmek istiyorum birileri hazmetmekte zorlansa da artık kendi teknolojisini üreten tasarlayan geliştiren ve bunları dünyaya ihraç eden bir Türkiye gerçeği var.

Büyüme ve ihracat rakamlarında rekorlar kıran bir Türkiye gerçeği var. Şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum fabrikası yok dedikleri milli elektrikli aracımız TOGG ülkemizin yanı sıra artık Avrupa’daki yolları da süslüyor.

İşsizlik oranımız 31 aydır tek hanede seyrediyor. Temel beklenti yetişmiş eleman ihtiyaçlarının karşılanması.

Güç adını verdiğimiz bu programda inşallah hem eğitim ve istihdam süreci arasındaki kopukluğu giderecek hem de üç yıl içinde 3 milyon gencimizi iş hayatına doğrudan dahil edeceğiz. Maaş ve sigorta primi gibi kalemlerde özel sektörümüzü de rahatlatacak yeni destekler sağlayacağız.

İşsizlik oranımız 31 aydır tek hanede seyrediyor. 21 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz. İstihdamda da oldukça iyiyiz. Ekonomi 3. çeyrekte 3,7 büyüdü. Temel beklenti yetişmiş eleman ihtiyaçlarının karşılanması.

Güç adını verdiğimiz bu programda inşallah hem eğitim ve istihdam süreci arasındaki kopukluğu giderecek hem de üç yıl içinde 3 milyon gencimizi iş hayatına doğrudan dahil edeceğiz. Maaş ve sigorta primi gibi kalemlerde özel sektörümüzü de rahatlatacak yeni destekler sağlayacağız.

Bizim prensibimiz şudur değerli kardeşlerim biz istihdam sağlayalım ihracat yapanın her zaman yanındayız. Türkiye’ye katma değer üreten Türkiye ekonomisine katkı sunan kim olursa olsun hükümetimizin tam desteğine sahibiz.

İş dünyasına seslendi: Umutsuzluğa veya endişeye kapılmayın

Tüm iş dünyamıza şu mesajı vermek istiyorum. Bölgemizde ve dünyada yaşanan hadiselere bakıp da umutsuzluğa veya endişeye kapılmayın. Artan ticaret savaşları, artan belirsizlikler her gün bir yenisi patlak veren krizler sizi umutsuzluğa kesinlikle sürüklemesin. Yıllardır Türkiye'nin kaosa, ekonomik olarak sıkıntılara girmesini bekleyen mandacı ekonomistlere asla kulak vermeyin. Allah'ın izniyle Türkiye bu zorlu süreci de alnının akıyla atlatacak hatta bu süreçten kazançlı çıkan ülkeler arasında yerini alacak. Türkiye'nin yolu da bahtı da açıktır.