Bakan Kurum: Yüzyılın konut projesi ile sosyal Konut alanında bir devrim yapıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık başkanlığında toplanan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nu, ‘Temel İnsan Hakları Kapsamında Barınma Hakkı ve Bu Çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Çalışmaları’ hakkında bilgilendirdi.

“DEVLETİMİZ MİLLETİMİZLE AFETE UĞRAYAN ŞEHİRLERİMİZİ AYAĞA KALDIRMIŞTIR”

Bakan Kurum, konuşmasında, devlet olarak yaşanan afetlerde vatandaşın yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi: Bugüne kadar her afette devletimiz; yaraları sarmak için hızla gereken her şeyi yapmış, milletimizle el ele afete uğrayan şehirlerimizi ayağa kaldırmıştır. Elazığ, Malatya, İzmir ve Düzce’deki depremlerde, Antalya ve Muğla’daki yangınlarda, Kastamonu, Sinop, Bartın, Giresun, Rize ve Trabzon’daki sellerde kısa sürede aksiyon aldık, 47 bin afet konutunu sosyal donatılarıyla tamamladık. İzmir’de yangından sadece bir ay sonra ilk kazmamızı vurduk. Akabinde ivedilikle Balıkesir Sındırgı ve Bigadiç’te, Karabük’te depremde yıkılan evlerimizin yerine yeni yuvalarımızın temellerimizi attık. Tabii burada şunu vurgulamam lazım. Bunları asrın inşası devam ederken yaptık.

“SADECE KONUT DEĞİL, YENİ YAŞAM ALANLARI KURDUK”

6 Şubat depremlerinden 14 milyon vatandaşın etkilendiğini belirten Bakan Kurum, “2023 yılında asrın felaketini yaşadık. Bir gecede 108 bin kilometrekarelik alanda, ki bu 100’den fazla ülkenin yüzölçümünden daha büyük, 11 ilimizde hayat durdu. 53 bin 537 canımızı toprağa verdik, milyonlarca insanımız evini kaybetti. 11 ilimizde 104 milyar dolarlık ekonomik zararla karşı karşıya kaldık. Depremin ardından hemen harekete geçerek; sadece 15 gün içinde ilk temellerimizi attık. 45 gün sonra ilk konutlarımızı teslim etmeye başladık. Bugün geldiğimiz aşamada 455 bin konutu, dile kolay, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa ettik. Dünyada eşi görülmemiş bir hızla, saatte 23, günde 550 konut ürettik. Sadece konut da değil; altyapısı, okulları, sağlık tesisleri ve sosyal alanlarıyla birlikte yeni yaşam alanları kurduk” dedi.

“DEPREM BÖLGESİNDE ÜST YAPIDAKİ BAŞARIMIZI, ALT YAPI ÇALIŞMALARIMIZLA TAÇLANDIRDIK”

Bakan Kurum konuşmasında, depremden etkilenen 11 ilde yürütülen çalışmaları komisyon üyelerine anlattı: Hatay’da Tarihi Meclis Binasını, Asi Nehri’nin iki yakasındaki yapıları, Habibi Neccar Camii ve Antakya’nın tarihi caddelerini yeniden ihya ettik. En büyük şantiyemiz olan Malatya İkizce’de yeni bir şehir kurduk. Adıyaman İndere’de 5 milyon metrekare, 700 futbol sahası büyüklüğündeki devasa alanda 16 bin yeni yuvamız ile yaklaşık 100 bin insanımıza güvenli bir yaşam alanı kazandırdık. 11 ilimizde, 4 bin 333 köyde 62 bin köy evi inşa ettik. Deprem bölgesinde üst yapıdaki başarımızı, alt yapı çalışmalarımızla taçlandırdık. Bu bilinçle 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını baştan sona yeniliyoruz.

“SAĞLAM KONUTLARA ULAŞMANIN ÖNEMLİ BİR ADIMI DA SOSYAL KONUTLAR”

Bakan Kurum, sadece afet sonrası değil afete hazırlık anlamında da çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, kentsel dönüşüme vurgu yaptı: 81 ilde kentsel dönüşümde bugüne kadar 269 riskli alan, bin 112 rezerv yapı alanında ve 2 milyon 510 bin bağımsız birim dönüştürdük. Dönüşüm seferberliğinde deprem riski yüksek olan İstanbul’a ayrı bir önem veriyoruz ve her iki kentsel dönüşümden biri İstanbul’da yapıyoruz. İstanbul’un dönüşümünü çok daha kolay hale getirmek için; Yarısı Bizden kampanyamızı başlattık. Bu kampanya kapsamda, İstanbul’da 78 bin bağımsız bölümün dönüşümüne süratle devam ediyoruz. Tabi sağlam konutlara ulaşmanın, dirençli şehirlere kavuşmanın önemli bir adımı da sosyal konutlarımız. Sosyal devlet anlayışıyla şimdiye kadar TOKİ’mizle 1 milyon 750 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk. Son olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin sosyal konutla, sosyal konut alanında bir devrim yapıyoruz.

500 bin sosyal konutumuzu, yine devletimizin gururu TOKİ 81 ilimizde inşa edecek.

“MİLLETİMİZ PROJEMİZE İNANDI, DEVLETİMİZE GÜVENDİ”

500 bin sosyal konut kura çekimlerinin devam ettiğini kaydeden Bakan Kurum, “Milletimiz projemize inandı, devletimize güvendi ve 5 milyondan fazla geçerli başvuru oldu. Şu ana kadar 26 ilde 96 bin 272 hak sahibini belirledik. Mart ayında tüm kuraları tamamlayacak, 2027 Mart ayında da inşallah evlerimizi teslim etmeye başlayacağız. Yüzyılın Konut Projesi’nde bütüncül bir anlayışla çalışıyor, yalnızca barınma ihtiyacını karşılayan yapılar değil; altyapısı tamamlanmış, çevresiyle uyumlu ve yaşam kalitesi yüksek yerleşim alanları olarak tasarlıyor ve vatandaşlarımızın beklentilerine bütüncül bir çözümler sunuyoruz. Yine proje kapsamında planlanan mahalle kültürünü yaşatacağımız 500 mahalle konağımızda anaokulları, el sanatları üretim merkezi, spor salonları, misafirhaneler, camiler de inşa ediyoruz” diye konuştu.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KONUT PİYASASININ GELİŞİMİNE KATKI SUNUYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak” sözünü hatırlatan Bakan Kurum, “Bu sözü yerine getirmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu anlayışla elimizdeki tüm enstrümanları kullanıyoruz. Gayrimenkul sertifikası ve Emlak Katılım Yatırım Finansmanı gibi yenilikçi araçlarla; sürdürülebilir bir konut piyasasının gelişimine katkı sunuyoruz. Tüm bu anlattığım çalışmalar neticesinde gururla ifade etmek isterim ki; Türkiye, konut üretiminde güçlü bir kurumsal kapasiteye sahiptir. Bu büyük kurumsal kapasite sayesinde elbette her sorunu çözeceğimizi veya tüm talepleri karşılayabileceğimizi iddia etmiyoruz. Ama bugünlerde kuralarını süratle çektiğimiz 500 bin sosyal konut projemiz gibi yenilikçi ve Türkiye’yi hedeflerine ulaştırma potansiyeli taşıyan projelerimizle hem konut arzını artırıyor hem de bazı temel sorunlara çözüm üreterek yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“KONUT EDİNDİRME ÇALIŞMALARIMIZIN SAYISINI HER KESEYE UYGUN ŞEKİLDE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut projesinin yüksek kira sorununa karşı bir önlem oluşturacağına dikkat çekerek, şunları söyledi: Özellikle de vatandaşımızın en çok şikayetçi olduğu yüksek kiralar ve hayat pahalılığına karşı bir önlem ve vatandaşımızın lehine sonuç doğuracak bir çalışma olarak değerlendiriyoruz. Bu milletin istikbali için on yıllar boyunca alın teri dökmüş emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları bir nebze olsun hafifletmenin; ev alma umudu olmayan gençlerimizi o umuda eriştirmenin bir enstrümanı olarak görüyoruz. Tabii tüm bu projeleri vatandaşımızın sadece konut edinmesi için değil; milletimizin sonuna kadar hak ettiği o güzel yaşam alanlarında hayat sürmesi için; çocuklarımızın geleceğe daha bir umutla bakacağı mekanlarda yetişmesi için önemsiyoruz. Komşuluk ve mahalle kültürünün ilelebet yaşayacağı tasarımları, projeleri milletimize sunuyoruz. Özet olarak; biz, sadece konut yapmıyor sürdürülebilir bir kent ortamını milletimizin istifadesine açıyoruz. Bu ve benzer konut edindirme çalışmalarımızın sayısını da çeşidini de her keseye uygun şekilde üretmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki asrın inşasında yazdığımız başarı öyküsünü, Yüzyılın Konut Projesi ve yeni hayata geçireceğimiz projelerle zirveye taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı’nı; güvenli evlerin, mutlu ailelerin ve güçlü şehirlerin yüzyılı yapacağız.