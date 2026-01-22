Adları uyuşturucu operasyonuyla anılan ünlülerin aylık kazançları belli oldu

Ünlü isimlere meslekleri, gelir durumları, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıkları, sosyal medyada bu tür içeriklerle ilgili paylaşım yapıp yapmadıkları, uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunup bulunmadıkları gibi sorular yöneltildi.

YÖNELTİLEN SORULAR ŞU ŞEKİLDE:

• Mesleğiniz nedir?

• Geçiminizi nasıl sağlarsınız?

• Uyarıcı ve uyuşturucu madde kullandınız mı?

• Facebook, Telegram gibi sosyal medyada uyarıcı madde paylaşımı, yeniden gönderme ya da alıntı gibi eylemlerde bulundunuz mu?