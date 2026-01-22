Adları uyuşturucu operasyonuyla anılan ünlülerin aylık kazançları belli oldu
İstanbul'da ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin detaylar merak ediliyor...
Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı.
Ünlü isimlere meslekleri, gelir durumları, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıkları, sosyal medyada bu tür içeriklerle ilgili paylaşım yapıp yapmadıkları, uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunup bulunmadıkları gibi sorular yöneltildi.
YÖNELTİLEN SORULAR ŞU ŞEKİLDE:
• Mesleğiniz nedir?
• Geçiminizi nasıl sağlarsınız?
• Uyarıcı ve uyuşturucu madde kullandınız mı?
• Facebook, Telegram gibi sosyal medyada uyarıcı madde paylaşımı, yeniden gönderme ya da alıntı gibi eylemlerde bulundunuz mu?
İŞTE AYLIK GELİRİ AÇIKLANAN ÜNLÜLER...
HADİSE :
" Şarkıcı Hadise, sanatçı olduğunu ve aylık gelirinin 700 ila 800 bin lira arasında değiştiğini belirtti.
SADETTİN SARAN :
“Yasa dışı bahis reklamı” davasında hakim karşısına çıkan Sadettin Saran, aylık gelirini 5 milyon TL olarak beyan etti.