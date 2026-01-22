BIST 12.781
Usta tiyatrocu Haldun Dormen'in cenaze programı belli oldu

Usta tiyatrocu Haldun Dormen'in cenaze programı belli oldu

Türk tiyatrosunun duayenlerinden, usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen, 98 yaşında hayatını kaybetti. Enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Dormen, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Devlet Sanatçısı unvanına sahip olan Haldun Dormen için yapılacak cenaze töreni ve anma etkinliklerinin programı da belli oldu.

Dormen için ilk tören, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.30’da, sanatçının vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek.

Anma töreninin ardından, Haldun Dormen’in cenazesi Teşvikiye Camii’ne götürülecek.

Öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından, usta sanatçı Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedilecek.

