Tedesco: City ve Chelsea bile bu kadar pozisyon üretemedi

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe’nin Aston Villa’ya 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Teknik Direktör Domenico Tedesco değerlendirmelerde bulundu. Takımının iyi oynadığını ve çok sayıda pozisyon ürettiğini belirten Tedesco, sonucun üzücü olduğunu vurgulayarak kafalarını kaldırıp yollarına devam edeceklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, Aston Villa'ya 1-0 kaybetti. Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco değerlendirmelerde bulundu.

Tedesco açıklamasında; “Takım savaştı ama sadece savaşmadı aynı zamanda iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. İlk yarının sonlarına doğru rakibe boşluklar verdik. Sonuçtan dolayı üzgünüm, gol atamadığımız için üzgünüm. İptal edilmese, Kerem de gol atmış olsaydı onun için de iyi olacaktı. Kafamızı kaldırıp, işimize devam etmemiz lazım.” dedi. 

"CİTY VE CHELSEA BİLE POZİSYON ÜRETEMEDİ"

Fenerbahçe teknik direktörü sözlerinin devamında; “İyi bir ilk yarı oynadık. Aston Villa'nın 8 maçını izledim. Hiçbir takım bizim ürettiğimiz kadar, City, Chelsea bile pozisyon üretemedi onlara karşı. Talisca da sakatlıktan döndüğü için maksimum oynayabileceği süre bu kadardı. Bu yüzden böyle bir karar aldık.” ifadelerini kullandı. 

