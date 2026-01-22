ABD, Suriye'den askeri güçlerini tamamen çekecek iddiası

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi (WSJ), Washington yönetiminin Suriye'deki askeri güçlerini tamamen çekmeyi değerlendirdiğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen medya kuruluşlarından Wall Street Journal (WSJ), uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıracak bir iddiayı gündeme taşıdı.

ABD, SURİYE'DEN TAMAMEN ÇEKİLECEK İDDİASI

WSJ'nin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi Suriye'de bulunan askeri varlığını sonlandırmayı ve birliklerini tamamen geri çekmeyi gündemine aldı.

Haberde, Washington yönetiminin Suriye sahasındaki askerlerini çekme konusunu bir seçenek olarak değerlendirdiği vurgulandı.

Söz konusu planın hayata geçirilmesi durumunda, ABD'nin Orta Doğu politikasında ve Suriye sahasındaki güç dengelerinde köklü bir değişikliğe gidileceği öngörülüyor.

Gazete, bu değerlendirmenin hangi gerekçelerle yapıldığına veya olası bir çekilme takvimine dair henüz kesinleşmiş bir bilginin paylaşılmadığını, ancak sürecin yönetim kademesinde tartışıldığını aktardı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, terör örgütü YPG/PKK ile ortaklığın sona erdiğini duyurmuştu.

Barrack, SDG'nin DEAŞ ile mücadele rolünün bittiğini ve örgütün Şam yönetimine entegre olması gerektiğini açıklamıştı.