Songül Karlı evlilikleri kaç kere evlendi ilk eşi oğlunun babası kimdir?

Özel hayatında yaşadığı sorunlarla sık sık magazin basınında yer alan Songül Karlı Kanal D'nin gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta ile anlaştı. Bu olayın ardından Songül Karlı yeniden gündem oldu. Peki Songül Karlı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve oğlu Efe Furkan'ın babası kimdir?

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48 yaşında olan Songül Karlı derin dekolteli pozları ile sık sık magazin basınında yer alıyor. 48 yaşındaki türkücü Songül Karlı, şimdilerde verdiği frikiklerin yanı sıra yeni programı ile konuşuluyor. Kanal D'nin gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'dan Demet Akalın ayrıldı, yerine Songül Karlı geldi. Bu haberin ardından Songül Karlı'nın hayatı merak edildi.

Peki son eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılan ve günlerce magazin sayfalarından düşmeyen türkücü Songül Karlı kimdir, kaç yaşında, kaç kere evlendi ve çocuğunun babası kim birlikte bakalım...

47 yaşında olan türkücü Songül Karlı İstanbul doğumlu. İki kez evlilik yapan Songül Karlı'nın ilk eşi Baykal Gümüş. Bu evlilikten Efe Furkan Gümüş adında bir oğlu var.

Ayrıca Songül Karlı, sekiz yıl imam nikahlı olarak Ergün Topaloğlu ile birlikte yaşamıştır. Resmi nikahı olmayan çift 2002 yılında yollarını ayırmıştır.

Son olarak Karlı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı 'Su Gibi' ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.

Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.

2004'te son albumü Kaç Bahar'ı çıkardıktan sonra müzik yaşamına ara veren Songül Karlı, 1990'lı yıllarda başladığı tv kariyerinde, Paşa Baba Konağı, Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk deneyimi de kazandı.