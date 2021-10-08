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Çocuklar için çok tehlikeli! Çorbada, sakızda bile var! E171'i AB yasaklıyor Türkiye'de hala kullanılıyor

Çocuklar için çok tehlikeli! Çorbada, sakızda bile var! E171'i AB yasaklıyor Türkiye'de hala kullanılıyor

Çocuklarda dikkat eksikliği ve davranış bozukluğu yapan, anne karnındaki fetusa bile geçtiği saplanan bir tür renklendirici olarak kullanılan E171 maddeli titanyum dioksit Avrupa Birliği'nde kyasaklanıyor. Türkiye'de ise hala pek çok abur cubur türü ve hazır gıdada kullanımı devam ediyor.

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Avrupa Birliği (AB), 2022 yılında gıda ürünlerinde kullanılan titanyum dioksit (E171) katkı maddesini yasaklamaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu'nun sağlık ve gıda güvenliğinden sorumlu üyesi Stella Kyriakides, AB üyesi ülkelerin gelecek yıl başından itibaren gıda katkı maddesi olarak titanyum dioksit (E171) kullanımını yasaklama teklifine onay verdiğini açıkladı.

Açıklamada, titanyum dioksitin sakız, çorba, et suyu ve hamur işi gibi pek çok üründe renklendirici olarak kullanılmakta olduğuna işaret edilerek, yasaklama kararının Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin maddenin gıdalarda güveli kabul edilemeyeceği yönündeki bilimsel görüşüne dayandığı kaydedildi.

Söz konusu yasak, Avrupa Parlamentosu (AP) veya AB Konseyi tarafından itiraz edilmemesi durumunda 2022 yılı başında yürürlüğe girecek.

Bilim insanlarının bazıları bu maddenin sağlığa zararlı olduğunu savunuyor. Yapılan çeşitli araştırmalar da titanyum dioksitin anneden, karnındaki bebeğe geçebildiğine işaret ediyor.

Titanyum dioksitin Fransa'da gıda ürünlerinde kullanımı geçen yıl yasaklanmıştı.

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