Dolar çıldırdı! 8.97'yi görüp tüm zamanların rekorunu kırdı piyasada son durum
Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı. Güne hafif hareketli bir seyirde başlayan dolar saat 11:00'de tüm zamanların rekorunu kırarak 8.97'yi gördü.Abone ol
Dolar, tarihi zirvesini geçti ve 9 liranın kapısına dayandı. Güne 8,90 lira seviyesinden yukarı yönde hareketle başlayan dolar/TL kuru gün içi yükselişini sürdürerek 8,95 lira olan tarihi zirvesini aştı. 8.97 lira seviyesini gören dolar su dakikalarda 8,96 seviyesinde işlem görüyor.
Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 8,8782 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 8,97 seviyesine fırladı ve ardından 9.96 seviyelerinde seyretmeye başladı.
Aynı dakikalarda euro/TL yükselerek 10,34'ten, sterlin/TL de yüzde 0,23 yükselişle 12,1120'den satılıyor.
Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 94,3 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1540'tan işlem görüyor.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde dolar endeksinin yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirtti.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, yüzde 1,59 seviyesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin de yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü bildirdi.