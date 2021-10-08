BIST 1.399
DOLAR 8,93
EURO 10,32
ALTIN 504,89
HABER /  EKONOMİ
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Dolar çıldırdı! 8.97'yi görüp tüm zamanların rekorunu kırdı piyasada son durum

ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Dolar çıldırdı! 8.97'yi görüp tüm zamanların rekorunu kırdı piyasada son durum

Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı. Güne hafif hareketli bir seyirde başlayan dolar saat 11:00'de tüm zamanların rekorunu kırarak 8.97'yi gördü.

Abone ol

Dolar, tarihi zirvesini geçti ve 9 liranın kapısına dayandı. Güne 8,90 lira seviyesinden yukarı yönde hareketle başlayan dolar/TL kuru gün içi yükselişini sürdürerek 8,95 lira olan tarihi zirvesini aştı. 8.97 lira seviyesini gören dolar su dakikalarda 8,96 seviyesinde işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 8,8782 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 8,97 seviyesine fırladı ve ardından 9.96 seviyelerinde seyretmeye başladı. 

Aynı dakikalarda euro/TL yükselerek 10,34'ten, sterlin/TL de yüzde 0,23 yükselişle 12,1120'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 94,3 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1540'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde dolar endeksinin yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, yüzde 1,59 seviyesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin de yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

İlgili Haberler
Altın fiyatları yükselişe geçti! Altında kader günü
ÖNCEKİ HABERLER
Mevlüt Öztekin evli mi eşi ve çocuğu kimdir? Mevlüt Öztekin aslen nereli?
Mevlüt Öztekin evli mi eşi ve çocuğu kimdir? Mevlüt Öztekin aslen nereli?
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti
Mehmet Metiner Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerine dikkat çekti: Korkarım gidişat hezimete dönüşecek
Mehmet Metiner Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerine dikkat çekti: Korkarım gidişat hezimete dönüşecek
Kocaeli'de aşı olanların yoğun bakımda yatma oranı açıklandı
Kocaeli'de aşı olanların yoğun bakımda yatma oranı açıklandı
"Ensendeyim, yaşamın ve ölümün elimde" İstanbul'da 20 yıllık eşine dehşeti yaşattı
"Ensendeyim, yaşamın ve ölümün elimde" İstanbul'da 20 yıllık eşine dehşeti yaşattı
'Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin! Bu hastane benim lan' kaza yaptı sonrasında zor zaptedildi
'Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin! Bu hastane benim lan' kaza yaptı sonrasında zor zaptedildi
İstanbul'da parkta ölü halde bulundu! Ölmeden önce bakın ne demiş
İstanbul'da parkta ölü halde bulundu! Ölmeden önce bakın ne demiş
İdo Tatlıses düğününde aile pozu olay oldu annesi Derya Tuna yıktı
İdo Tatlıses düğününde aile pozu olay oldu annesi Derya Tuna yıktı
Elon Musk dediğini yaptı Tesla taşınıyor
Elon Musk dediğini yaptı Tesla taşınıyor