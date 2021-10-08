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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Elon Musk dediğini yaptı Tesla taşınıyor

Elon Musk dediğini yaptı Tesla taşınıyor

Tesla uzun süredir sinyallerini verdiği bir adımı resmileştirdi. CEO Elon Musk şirketin genel merkezinin Kaliforniya'dan Teksas'a taşınacağını söyledi.

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Tesla genel merkezini Kaliforniya’dan Texas’a taşıma kararını resmen duyurdu.

Elon Musk bu adımı geride kalan dönemde birçok kez gündeme getirmişti.

Resmi açıklama, Austin’de düzenlenen hissedarlar toplantısında Musk tarafından yapıldı.

Musk ile Tesla yönetimi özellikle Covid-19 döneminde Kaliforniya’da yerel yetkililerle düştüğü görüş ayrılığından sonra Texas’a taşınma konusunu gündeme taşımıştı.

Musk, Kaliforniya'dan yok olmayacaklarını bu bölgede ürettikleri çıktıkları da artırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Son dönemde Kaliforniya’dan ayrılan tek firma Tesla değil, teknoloji devlerinden Oracle da 2020’de Silikon Vadisi’nden ayrılarak Austin’e taşınma kararı almıştı.

Bir diğer teknoloji şirketi HP ile otomobil devlerinden Toyota da Kaliforniya’dan Texas’a geçenler arasında yer aldı.

Bu arada Elon Musk’ın yöneticisi olduğu SpaceX de Texas’taki varlığını artırmaya devam ediyor.

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