Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı sorusu! Akşener ile Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

İBB Başkanı İmamoğlu kendisine yöneltilen 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu "Tek konsantrasyonum İstanbul'a iyi hizmet eden bir belediye başkanı olmak. Dinlediğimiz 2 kıymetli ses vardır. Bir tanesi Kılıçdaroğlu ve bir tanesi de Akşener'dir. Süreci onlar yönetiyor" şeklinde cevapladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusu üzerine, “Tek konsantrasyonum İstanbul'a çok önemli hizmet yapan büyükşehir belediye başkanı olmak. Bizim duyduğumuz ve dinlediğimiz 2 kıymetli ses vardır. Bir tanesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bir tanesi de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Süreci onlar yönetiyorlar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, memleketi Trabzon'a geldi. Havalimanında partililer tarafından karşılanan İmamoğlu, daha sonra bir otelde basın mensupları ve partililerle buluştu.

Türkiye'nin dönüşüme ihtiyacı var

Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "İstanbul'u bırakıp Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusu üzerine, “Tek konsantrasyonum İstanbul'a çok önemli hizmet yapan büyükşehir belediye başkanı olmak” dedi.

Türkiye'nin bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Siyasi liderler yorumlarını yapar, yollarını çizer, yönlerini ortaya koyar. Elbette bizim duyduğumuz ve dinlediğimiz 2 kıymetli ses vardır. Bir tanesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bir tanesi de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Süreci onlar yönetiyorlar. Türkiye’mizin bir dönüşüme ihtiyacı vardır. Dün bile İstanbul’da yaşadıklarımız bunun işaretidir. Lokomotif iki siyasi parti görevini en iyi şekilde yapmaktadır. Bizimde şu an bir görevimiz var dünyanın en güzel kenti, Avrupa'nın en büyük kenti olan İstanbul’a hizmet etmek. 16 milyonun belediye başkanıyım. Trabzon’un yetiştirdiği ilk İstanbul belediye başkanıyım" dedi.