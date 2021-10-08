Fiyatlar uygun değil deniliyordu Tarım Kredi Marketi fiyat listesini açıkladı pirinç çay makarna

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), bir gazetede, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" başlığıyla yer alan haber üzerine yazılı açıklama yaptı. Basında yer alan Tarım Kredi'ye ait olduğu iddia edilen fiyatlarla, Tarım Kredi Market ürünlerinin fiyatları karşılaştırıldı.

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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ürünlerinin pahalı olduğunu yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "Yine bir başka günlük gazetede ise 'Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş' manşetiyle verilen haberde, Tarım Kredi Kooperatif marketlerdeki fiyatların incelendiği belirtilerek şirketimizin marketlerine ait olduğu iddia edilen fiyatlar üzerinden yanlış ve yanıltıcı bir haber yapılmıştır. İnternet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan da duyurduğumuz üzere belirtilen fiyatlar, Tarım Kredi Kooperatif marketlerin gerçek fiyatlarını yansıtmamaktadır." denildi.

"Koopmarket ve Koopgell demo çalışmaları devam ediyor"

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin ülke genelinde teşkilatlanmış 1615 kooperatifi, 200 hizmet bürosu ve 800 binden fazla ortağıyla Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olduğu belirtilirken, "13 farklı ilde kurulan lojistik merkezleri sayesinde dönüştürülen birim kooperatifleri, gross marketleri ve Kooperatif Marketleri ile birlikte toplamda 733 noktada tüketicilerimizin istifadesine sunmuştur. Ayrıca bayi formatımız olan Koopmarket ve internetten hızlı alışveriş imkanı sağlayan Koopgell ile ilgili demo çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, haberde iddia edilen fiyatlar ile Tarım Kredi market fiyatları şu şekilde sıralandı: