BIST 1.397
DOLAR 8,91
EURO 10,29
ALTIN 504,03
HABER /  EKONOMİ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Fiyatlar uygun değil deniliyordu Tarım Kredi Marketi fiyat listesini açıkladı pirinç çay makarna

Fiyatlar uygun değil deniliyordu Tarım Kredi Marketi fiyat listesini açıkladı pirinç çay makarna

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), bir gazetede, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" başlığıyla yer alan haber üzerine yazılı açıklama yaptı. Basında yer alan Tarım Kredi'ye ait olduğu iddia edilen fiyatlarla, Tarım Kredi Market ürünlerinin fiyatları karşılaştırıldı.

Abone ol

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ürünlerinin pahalı olduğunu yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

Açıklamada "Yine bir başka günlük gazetede ise 'Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş' manşetiyle verilen haberde, Tarım Kredi Kooperatif marketlerdeki fiyatların incelendiği belirtilerek şirketimizin marketlerine ait olduğu iddia edilen fiyatlar üzerinden yanlış ve yanıltıcı bir haber yapılmıştır. İnternet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan da duyurduğumuz üzere belirtilen fiyatlar, Tarım Kredi Kooperatif marketlerin gerçek fiyatlarını yansıtmamaktadır." denildi.

"Koopmarket ve Koopgell demo çalışmaları devam ediyor"

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin ülke genelinde teşkilatlanmış 1615 kooperatifi, 200 hizmet bürosu ve 800 binden fazla ortağıyla Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olduğu belirtilirken, "13 farklı ilde kurulan lojistik merkezleri sayesinde dönüştürülen birim kooperatifleri, gross marketleri ve Kooperatif Marketleri ile birlikte toplamda 733 noktada tüketicilerimizin istifadesine sunmuştur. Ayrıca bayi formatımız olan Koopmarket ve internetten hızlı alışveriş imkanı sağlayan Koopgell ile ilgili demo çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, haberde iddia edilen fiyatlar ile Tarım Kredi market fiyatları şu şekilde sıralandı:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'a yağış uyarısı hava bozuyor 10 gün boyunca sürecek! Meteoroloji'den hava durumu tahminleri
Foto Galeri İstanbul'a yağış uyarısı hava bozuyor 10 gün boyunca sürecek! Meteoroloji'den hava durumu tahminleri Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İdo Tatlıses kiminle evli karısı Yasemin Şefkatli kimdir kimin kızı?
İdo Tatlıses kiminle evli karısı Yasemin Şefkatli kimdir kimin kızı?
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Aşı karşıtı canlı yayında sonrası öldü: Üç saniyeden fazla...
Aşı karşıtı canlı yayında sonrası öldü: Üç saniyeden fazla...
Rasim Ozan Kütahyalı: Nagehan Alçı beni evden kovdu
Rasim Ozan Kütahyalı: Nagehan Alçı beni evden kovdu
Kırıkkale'de faciaya kıl payı! Fren yerine gaza basınca olanlar oldu: Sürücü şoka girdi
Kırıkkale'de faciaya kıl payı! Fren yerine gaza basınca olanlar oldu: Sürücü şoka girdi
Kemal Kılıçdaroğlu 'siyasi cinayetler' bekliyor! Yeni anayasa için AK Parti'ye kapıları kapattı!
Kemal Kılıçdaroğlu 'siyasi cinayetler' bekliyor! Yeni anayasa için AK Parti'ye kapıları kapattı!
Katliamı ve nefreti sahte içerikle körüklemiş! Facebook'un Myanmar vahşetinde eli çıktı
Katliamı ve nefreti sahte içerikle körüklemiş! Facebook'un Myanmar vahşetinde eli çıktı
ABD nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi’nde ‘bilinmeyen bir nesneye’ çarptı 15 kişi yaralandı
ABD nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi’nde ‘bilinmeyen bir nesneye’ çarptı 15 kişi yaralandı
Fenerbahçe Beko'dan kalp kıran mağlubiyet
Fenerbahçe Beko'dan kalp kıran mağlubiyet
HSK atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı
HSK atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı