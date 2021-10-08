BIST 1.397
DOLAR 8,91
EURO 10,29
ALTIN 504,03
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Aşı karşıtı canlı yayında sonrası öldü: Üç saniyeden fazla...

Aşı karşıtı canlı yayında sonrası öldü: Üç saniyeden fazla...

Koronavirüs aşısı olmayı reddeden bir adam, entübe edildiğini Facebook canlı yayınında açıkladıktan saatler sonra hayatını kaybetti. Son olarak virüsün onu öldürmek üzere olduğunu, nefes alamadığını ve insanların aşı olması gerektiğini söyledi.

Abone ol

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Mike Jonesbatch, koronavirüs tedavisi görürken durumunun ne kadar kötü olduğunu göstermek için Facebook hesabından canlı yayın yaptı. Solunum cihazına bağlandığını söyleyen Mike, ölümcül virüsün onu öldürmek üzere olduğunu ve insanların aşı olması gerektiğini kabul etti. Nefes almakta zorlandığını söyleyen adam 28 dakikalık videoda ''İşte Covid'in yaptığı bu. İnsanları öldürmek'' şeklinde konuştu. Bu, Mike'ın ölmeden önceki son videosuydu. Ailesinden biri onun 4 Ekim'de öldüğünü doğrulayan bir gönderi paylaştı.

Ölmeden önce virüsün ciddiyetini gösteren başka videoları da olan Mike, daha önceki gönderisinde de solunum cihazına bağlı olmadan üç saniyeden fazla nefes alamadığını söyledi ve "Gidip aşı olsanız iyi olur. Biliyorsunuz buna karşıydım ama bu virüs beni öldürmek üzere. Akciğerlerimde ve kalbimde kan pıhtıları oluştu. Kendi başıma üç saniyeden fazla nefes alamıyorum ve nefesim tükeniyor ve bayılıyorum." sözlerini ekledi.

abd
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 3600 gösterge ile emekli maaşı ve ikramiyeler ne kadar artacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 3600 gösterge ile emekli maaşı ve ikramiyeler ne kadar artacak?
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Rasim Ozan Kütahyalı: Nagehan Alçı beni evden kovdu
Rasim Ozan Kütahyalı: Nagehan Alçı beni evden kovdu
Cuma mesajları kısa resimli 2021 yeni cuma mesajları sayfası
Cuma mesajları kısa resimli 2021 yeni cuma mesajları sayfası
Kemal Kılıçdaroğlu 'siyasi cinayetler' bekliyor! Yeni anayasa için AK Parti'ye kapıları kapattı!
Kemal Kılıçdaroğlu 'siyasi cinayetler' bekliyor! Yeni anayasa için AK Parti'ye kapıları kapattı!
ABD nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi’nde ‘bilinmeyen bir nesneye’ çarptı 15 kişi yaralandı
ABD nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi’nde ‘bilinmeyen bir nesneye’ çarptı 15 kişi yaralandı
Fenerbahçe Beko'dan kalp kıran mağlubiyet
Fenerbahçe Beko'dan kalp kıran mağlubiyet
HSK atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı
HSK atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı
Okullar açıldı talep arttı! Maske fiyatlarına zam geldi
Okullar açıldı talep arttı! Maske fiyatlarına zam geldi
Türkiye'den ABD'ye milyar dolarlık F-16 başvurusu! 40 adet savaş uçağı verin
Türkiye'den ABD'ye milyar dolarlık F-16 başvurusu! 40 adet savaş uçağı verin