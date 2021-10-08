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Rasim Ozan Kütahyalı: Nagehan Alçı beni evden kovdu

Rasim Ozan Kütahyalı: Nagehan Alçı beni evden kovdu

Köşe yazarı ve yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medyada yaşanan bir tartışmanın ardından eşi Nagehan Alçı'nın kendisini evden kovduğunu açıkladı.

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Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Tarafını Seç programına Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı katıldı.

Rasim Ozan Kütahyalı, "Nagehan Alçı, 'Ben bu noktada yanıldım' dediği için. Mesela daha önce birkaç konuda; şu konuda yanıldım' demişliği vardı. Mesela kızıyor musunuz, sen niye yanıldın diye?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Biz özgürlükçü bir aileyiz, bizde şu yok; ataerkil falan. Nagehan, çok özgür bir kadın. Ben özgür bir insanım tartışırız. Bir kere biz Twitter'da da kapıştık, birbirimize girdik vesayire."

Bunun üzerine Buket Aydın, "Mesela Twitter'da niye kapıştınız?" diye sordu.

Kütahyalı, "Benim tiyatro bulduğum birisi muhalif rolü oynayan birisi Nagehan'a saygısızlık yaptı. Benim de kocalığım tuttu. Biraz ataerkil olabilir. Ben de kızdım. Tamam, tiyatro oyna ama bunu bize yapma. Sonra evde kavga ettik. İzmir'e gittik. Beni evden kovdu. Üç gün orada kaldım. Döndüm. Annem babam araya girdi. Daha sonrasında özür diledim. Kendimi tutmam gerekirdi. Kontrolsüz bir davranıştı. Nagehan beni evden kovdu, doğrudur." dedi.

Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamalarına tepki
3 gün sonra annesi ve babasının devreye girmesiyle ev döndüğünü anlatan Kütahyalı," Haklıydı ama. Sonra Cüneyt Özdemir'e çıktım. Canlı yayında arada özür diledim" diye konuştu.

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