İdo Tatlıses kiminle evli karısı Yasemin Şefkatli kimdir kimin kızı?

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli bu akşam görkemli bir düğünde evlendi. Çok sayıda ünlü ismin olduğu düğünde Yasemin Şefkatli'nin gelinliği gündem oldu. Peki İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses kiminle evlendi, Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve ailesi kimdir?

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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses Raffles Otel’de bu akşam görkemli bir düğünle Yasemin Şefkatli ile evlendi Çok sayıda ünlü ismin olduğu düğüne aile pozları ve Yasemin Şefkatli'nin gelinliği damga vurdu. 3 yıldır birlikte olan ve sempatik halleri ile birbirlerine çok yakıştırılan çift bu akşam muradına erdi. 29 yaşında olan İdo Tatlıses düğün için milyonlar harcandığı iddiadına öyle bir şey yok diyerek cevap vermişti fakat düğün hazırları aylar oncesinden başlamıştı. Peki İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Geçtiğimiz yıl aile arasındaki sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, bu akşam Raffles Otel’de gerçekleşen muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi.

Aile pozu: İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, nikah öncesi İbrahim Tatlıses, Derya Tuna, Ayşegül Şarlı ve Sinan Şefkatli yer aldığı aile pozunu verdi. Yasemin Şefkatli, Özgür Masur imzalı bir gelinlik giydi. İdo Tatlıses’in damatlığını ise Faruk Saraç hazırladı. 550 kişinin katıldığı düğüne birbirinden ünlü isimler katıldı.

Yasemin Şefkatli kimdir: İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, 1992 yılında dünyaya geldi. Yasemin Şefkatli İstek Özel Semiha Şakir Lisesi'nden mezun oldu. Yaşantısına İstanbul Beşiktaş’ta devam eden Yasemin Şefkatli, 2017 yılının Ağustos ayından bu yana birlikteliğini sürdürdüğü İdo Tatlıses ile nikah masasına oturdu, evlendi.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 3 yıllık ilişkilerinin ardından geçtiğimiz yıl aile arasında nişanlanmıştı.

Yasemin Şefkatli, mankenlik ve modellik yapmaktadır.

İdo Tatlıses kimdir: İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Şanlıurfalı'dır. Gerçek adı İbrahim'dir. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çiftinin oğlu olan İbrahim'in ismi kısaltılarak İbrahim ve Derya'nın oğlu anlamına gelen İdo mahlası takılmıştır. İdo Tatlıses, eğitimini İsviçre'de College du Leman'da tamamlamıştır.İş hayatına babası İbrahim Tatlıses'e ait olan Tatlıses Tv'de başlayan İdo Tatlıses 2013 yılında Dj'lik ve Tatlıses Kebap işletmesinde görev yapmaya başlamıştır.

Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümünde tamamlayan İdo mezuniyetinin ardından Amerika Boston'da sayılı müzik okullarından Berklee'ye giderek 15 ay müzik eğitimi almıştır. Müziğe ilgisi olan bir ailede büyümesinin de etkisiyle müzik sektörüne atılan İdo, 2014 yılında Sonsuz Teşekkürler adlı single ile müzik dünyasına ilk adımını atmıştır. Dönemin en hit parçaları arasına giren single bu alandaki başarısının en büyük ispatı olmuştur. İdo Tatlıses daha sonra Satır Satır isimli ikinci singlenı piyasaya sunmuştur. 2015 yılında ise Kaç kere ve Aşk Bunun Adı isimli şarkılara klip çekmiştir.

2016 yılında televizyon dünyasına da atılan İdo, ilk olarak Mc Donald's'ın reklam yüzü olmuştur. Ardından Show Tv ekranlarında yayınlanan Aşk Kapıda dizisinde rol almıştır.