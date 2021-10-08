Meteoroloji 10 gün sürecek dedi! İstanbul, Bursa, Balıkesir ve bir çok il listede
İSTANBUL için Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporuyla yağış alarmı verdi. 8 Ekim cuma günü kuvvetli yağışlar başlayacak ve önümüzdeki hafta da devam edecek. Meteorolojinin tahmininde güney iller için ise şaşırtıcı bir sıcaklık tahmini var. Güney illeri yazdan kalma günler yaşayacak. İşte gelen son hava durumu tahmini.
TÜRKİYE'nin batısı sonbahar yağmurlarının etkisine girerken, bazı iller ise yazdan kalma günler yaşayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu tahminine göre hem yağmur hem sıcak var. Cuma günü Marmara Bölgesi'nde, İstanbul da dahil olmak üzere kuvvetli yağışlar başlayacak. Yağışlar önümüzdeki hafta da hız kesmeden devam edecek. Yurdun güneyinde ise yazdan kalma günler yaşanacak. Adana ve Osmaniye’de hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerine çıkacak.
İstanbul'a bir hafta sürecek şiddetli yağışlar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şubesi eski müdürü Ahmet Uçar sosyal medya hesabından İstanbulluları uyardı. Yağışın etkili olacağını belirten Uçar, "İstanbullular önümüzdeki bir hafta hatta 10 günlük süreçte güneşe hasret kalacaklar. İstanbul'da 10 gün boyunca havanın çok bulutlu ve kapalı olacağı, kuvvetli olmasa da hemen her gün hafif zaman zaman orta kuvvette yağmurlar alacağı tahmin ediliyor." dedi.
Meteorolojinin yayınladığı haritalı hava durumu tahminine göre cuma günü İstanbul, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova ve Balıkesir illerinde yağışlar hüküm sürecek. Cumartesi ve pazar günü yağışlar devam edecek. Önümüzdeki hafta salı günü bu yağışlar İzmir başta olmak üzere tüm Ege ve Marmara bölgesini de kapsayacak şekilde etki alanını genişletecek.
Yazdan kalma günler
Marmara ve Ege bölgesi yağışların etkisinde kalırken, yurdun iç ve güney kesimleri yazdan kalma günler yaşayacak. Adana, Hatay, Şanlıurfa başta olmak üzere güney illerinde sıcaklık 30 derecenin üstüne çıkacak. Sıcak hava Akdeniz bölgesi ile birlikte İç Anadolu bölgesinde de 28 dereceler civarında olacak. Önümüzdeki hafta yurdun bir kısmı yaz tadında günler yaşayacak.