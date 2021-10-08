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Amasya'da dev bal kabağını gören şaştı kaldı! Gelen teklifleri geri çevirdi: Paha biçilemiyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Amasya'da dev bal kabağını gören şaştı kaldı! Gelen teklifleri geri çevirdi: Paha biçilemiyor

AMASYA’da yol kıyısında manav işleten Özgür Cevizli, tezgahındaki 30 kiloluk dev bal kabağına paha biçemiyor. Normal fiyatının iki, üç katına gelen teklifleri geri çevirirken 5 bin liraya bile satmayacağını belirtiyor.

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Amasya-Samsun karayolunda çeşitli ürünlerin satışını yaparak ailesinin geçimini sağlayan evli ve 3 çocuk babası Cevizli, Değirmendere köyünde yetiştirilen dev bal kabağını alıp tezgahının önüne koydu. Yoldan geçenlerin dikkatini çeken bal kabağı tezgaha ilgiyi artırınca sahibi için paha biçilemez bir hale dönüştü.

Elma, kuru soğan ve çeşitli meyvelerin yer aldığı tezgahında kilosu 3 lira olan kabaklarında bulunduğunu anlatan 43 yaşındaki Cevizli, “Dev kabağım tezgahıma görsellik katıyor. Tezgahımın uğuru sayılır. 5 bin lira bile verseler satmıyorum. Çürüyene kadar burada olacak. Sonra çiğidini alıp yeniden ektireceğim. Belki bundan daha büyükleri çıkar” diye konuştu.
Tatlı yiyecekleri sevmediği için hayatında hiç kabak yemediğine değinen Cevizli, “Tadını sevmiyoruz. Ama kendisini seviyoruz. Sayesinde müşterilerim arttı” şeklinde konuştu.

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