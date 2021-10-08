İstanbul'da kumar için kızını ve eşini doğum gününde kömürlükte boğdu

Öldürüp 3 bileziğini gaspetmiş

Melek Gürler'in kardeşi Yonca Yıldız, "Bu nasıl soğukkanlı bir katil ki önce Melek ablamı öldürmüş. Sonra 3 bileziğini gasp etmiş. 11 yıllık evliydiler. Sonra da eşime ulaşamıyorum diye herkesi aramış. Yetmiyormuş gibi 'her katil olay yerine geri döner' sözünü doğrularcasına öldürdüğü Melek ablamın başına gelip, ah vah edip, seni kim öldürdü deyip, feryat etti" dedi.