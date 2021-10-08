Marmara Denizi'nden çıkan balıklarla ilgili çarpıcı rapor! Müsilaj ne kadar zehirledi?

MARMARA Denizi'nde meydana gelen müsilajın balıklara etkisine yönelik araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Uzmanlar, vatandaşları da uyardı.

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Müsilajın Marmara Denizi'ndeki balıklara ve halk sağlığına etkisi, TÜBİTAK projesi kapsamında İÜ Su Bilimleri Fakültesi'nden bir ekip ile çeşitli firma ve kuruluşların iş birliğiyle araştırılıyor. İlk verilerine göre, hamsi ve istavritte besin kompozisyonu ve et veriminin düştüğü, karides ve midyede patojen bakteri yükünün arttığı belirlendi.

Balık yiyenlere uyarı ve tavsiyeler

Bu veriler ışığında, su ürünlerinin tüketilmeden önce iyi temizlenmesinin ve uygun şekilde pişirilmesinin önemi bir kat daha artmış oldu.

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Erkan, "Özellikle dip balıklarında, daha stabil yaşayan karides, midye gibi canlılarda geçmişe göre patojen bakteri yükü daha artmış durumda. Eskiden 1-2 patojen buluyorsak şimdi patojen çeşitliliğinin artmış olduğunu görüyoruz" dedi.

Hamsi ve istavrit de çok daha az...

Erkan, şöyle devam etti: "Hamsi, istavrit gibi dolaşan balıklar müsilajdan biraz daha az etkilenmiş durumda. Bunlar yurt dışından ithal edilen somona eş değer balıklar, çünkü omega-3 bakımından çok değerliler. Gelecek aylarda yapacağımız analizler daha belirleyici olmakla beraber geçmiş verilerle karşılaştırdığımızda özellikle hamsi ve istavritte verimin düştüğünü görüyoruz."