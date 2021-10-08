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Bilecik'te okulda beden dersinde iğrenç olay

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bilecik'te okulda beden dersinde iğrenç olay

BİLECİK'te bir okulda 14 yaşındaki kız öğrenciye elle taciz iddiası iddiasıyla gözaltına alınan hizmetli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, Bilecik Gölpazarı ilçesinde eğitim veren bir ortaokulda meydana geldi. İddialara göre beden eğitimi dersi için okul bahçesine çıkan 14 yaşındaki 6'ıncı sınıf öğrenci bir kız öğrenciyi iddiaya göre okulda hizmetli A.G. (40) elle taciz etti. Bu durumu gören öğrenci ve arkadaşı hemen olayı öğretmene söyledi. Durumu okul müdürüne intikal etmesi üzerine okul müdürü hemen polis çağırdı. Polisler öğrenci ve arkadaşlarının ifadelerin alınmasının ardından şahıs gözaltına alındı. Şahıs mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

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