Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan’a: Asla müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nautical Geo araştırma gemisinin Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal etme teşebbüsüne değinerek “Girit’in doğusu, Kıbrıs’ın güney batısında bizim deniz yetki alanımızı ihlal etmek suretiyle araştırma yapma çalışmaları var. Buna asla müsaade etmeyeceğimizi söyledik." dedi.

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Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, düzenlenen törenle açıldı.

Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta Yunanistan ile yaşanan problemlere değinen Akar, şunları söyledi:

"Maalesef özellikle Yunanistan’daki bazı siyasiler saldırgan eylem ve söylemleriyle ikili ilişkileri bozmak için sorunlara aklen ve mantıken çözüm bulmak yerine gerilimi tırmandırıyor. Bunların beyhude gayretler olduğunu, bu tür eylem ve söylemlerle Türkiye’ye galebe çalamayacaklarını bilmeleri gerekir.”

"Silahlanma sevdası başladı"

“Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bir takım tatbikat, faaliyetlerle bir yere varabileceklerini zannediyor” diyen Akar, şöyle konuştu:

“Yunanistan’da özellikle son dönemlerde bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla bazı anlaşmalar yapmak suretiyle bir silahlanma sevdası başladı. Önce matematik, önce tarih bunlara bakın. Bu tür girişimlerle Türkiye’ye karşı üstünlük sağlayamazsınız bu gayretten vazgeçin. Yunanistan’ın içinde bulunduğu ekonomik durum malum, ciddi borç içindeler. Silahlanma sevdasıyla bir takım boş harcamalar yaparak ekonomiyi daha da kötüleştirmekte ve Yunan halkının refahına kastedilmektedir. Bunu Yunanistan’daki aklıselim kişilerin görmesi lazım. Bu girişimlerin hiçbirinin ilerlemesi mümkün değil. Buna karşı alınması gereken ne tedbir varsa aldık, alıyoruz. Bu konuda son derece azimli, kararlı ve muktediriz.”

“Asla müsaade etmeyeceğiz ”

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişari, güven ve güven artırıcı önlemler görüşmeleriyle NATO Karargahı’ndaki ayrıştırma usulleri toplantılarını diyaloğun geliştirilmesi için birer fırsat, uygun birer ortam olarak değerlendiren Akar, “Güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesindeki toplantıyı üç kere yaptık. Dördüncü toplantı için Türkiye’ye bekliyoruz" diye konuştu.

Nautical Geo araştırma gemisinin Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal etme teşebbüsüne de değinen Akar, “Girit’in doğusu, Kıbrıs’ın güney batısında bizim deniz yetki alanımızı ihlal etmek suretiyle araştırma yapma çalışmaları var. Buna asla müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Orada Deniz Kuvvetleri unsurlarımız gereğini yaptı ve o gemiyi söz konusu bölgeye sokmadı. Bu konuda kararlıyız, hakkımızı hukukumuzu çiğnetmeyeceğiz” dedi.

"Koyun Adası’na kadar gelip tatbikat yapmak tahrik değil de nedir?"

Yunan ordusunun Koyun Adası'nda gerçekleştirdiği tatbikata da değinen Akar, "Koyun Adası’na kadar gelip tatbikat yapmak tahrik değil de nedir? Bu yapılan provokasyonlarla gerilimi arttıran tarafın Yunanistan olduğu, başta bazı ülkeler olmak üzere tüm dünya tarafından görülmelidir" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin adada yüzlerce yıldır devam eden Türk varlığını yok saydığını belirten Akar, "Türk varlığını kabul etmeden herhangi bir çözüm üretemezsiniz, buna asla müsaade etmeyiz, hiçbir şekilde mümkün değil. Egemen, bağımsız, eşit haklara sahip iki devletten bahsediyoruz. Amacımız, görüşümüz budur, bu kabul edilecek, bu çerçevede görüşmeler yapılacak ve devletler kendi alanlarında hayatlarını sürdürecek" diye konuştu.

Akar, Türkiye’nin Azerbaycanlı ve Libyalı kardeşlerinin yanında olmaya onlara haklı davalarında destek vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.