Mehmet Metiner Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerine dikkat çekti: Korkarım gidişat hezimete dönüşecek

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamalarından yola çıkarak AK Parti'deki kibir tartışmasına değindi. Metiner "Korkarım ki bu gidişat siyasi hezimete dönüşecektir"

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Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmasını köşesine taşıdı.

Erdoğan'ın konuşmasındaki AK Parti'de büyük bir kibir olduğunu vurgusunu alıntılayan Metiner, "Kibrimizle Allah’ı ve halkımızı gücendirdik. Korkarım ki bu gidişat siyasi hezimete dönüşecektir" dedi.

İşte Metiner'in yazısından dikkat çeken bölüm:

Yoldayım. Mola yerinde yazıyorum.

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ak Parti il başkanları toplantısında yaptığı konuşmayı okurken bir cümle dikkatimi çekti: "Bize kibir yakışmaz, biz tevazu ordusuyuz.”

Kibir son bulmamış

Düşündüm. Geriye doğru gittim. Cumhurbaşkanı’nın bu meyanda defalarca daha sert bir dille yaptığı uyarıları hatırladım. Demek ki onca uyarıya rağmen kibir son bulmamış.

İstanbul milletvekili iken memleketim Adıyaman’da verdiğim bir konferansta partimize yönelik uyarılarım aklıma geldi.

Bu gidişat siyasi hezimete dönüşecektir

Mealen şöyle demiştim:

“İktidarın şehvetine yenik düştük. Kibir budalalarına dönüştük. En fenası bizi iktidara taşıyan garip gurabadan, fakir fukaradan koptuk. Onların ulaşamadığı insanlar haline dönüştük. Onlara uğramaz olduk. Onlarla ağlamaz onlarla gülmez olduk. Kibrimizle Allah’ı ve halkımızı gücendirdik. Korkarım ki bu gidişat siyasi hezimete dönüşecektir.”

Ulusal basına düşen bu sözlerim kendi içimizden birileri tarafından memnuniyetsizlikle karşılanmıştı.

Kendimize tuttuğum aynadan rahatsızlık duyanlar, dahası bu haklı uyarımızdan dolayı bizden duydukları rahatsızlığı siyasi ayak oyunlarına dönüştürenler sayesinde bugün geldiğimiz sonuç ortada.

Vakit geçtikten sonra söylenen kimi sözlerin de artık kıymeti harbiyesi yoktur.

Testi kırıldıktan sonra ne derseniz deyin nafiledir. Biz diyeceğimizi testi kırılmadan önce diyelim ki niye vaktinde demedin deyip üstte çıkmakta mahir olanların dili uzamasın üzerimizde.