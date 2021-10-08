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Almanya Köln'den flaş ezan kararı! Artık cuma günleri...

Almanya Köln'den flaş ezan kararı! Artık cuma günleri...

ALMANYA’nın Köln kentinde camiler, cuma günleri hoparlörlerden ezan okuyabilecek.

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Almanya’nın Köln kentinde Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan pilot proje kapsamında 2 yıl boyunca camiler, cuma günleri öğlen ezanlarını hoparlörlerden okuyabilecek. 10 dakikayı geçmemek kaydıyla okunabilecek ezanın ses seviyesi de, caminin bulunduğu yere göre belirlenecek. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker yaptığı açıklamada, “Bu projeyi dinin karşılıklı kabulünün bir işareti ve anayasal olarak korunan din özgürlüğüne bağlılık olarak değerlendirmek gerekir“ dedi.

“Müslüman hemşerilerimiz Köln şehrinin ayrılmaz bir parçasıdır”
Reker, “Müslüman hemşerilerimiz Köln şehrinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bundan şüphe duyan herkes Köln'ün kimliğini ve barış içinde bir arada yaşamamızı sorguluyor. İlimizdeki kilise çanlarının yanı sıra müezzinin çağrısını duyduğumuzda, Köln'de çeşitliliğe değer verildiğini ve yaşandığını görürüz“ ifadelerini kullandı.

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