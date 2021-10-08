Mevlüt Öztekin evli mi eşi ve çocuğu kimdir? Mevlüt Öztekin aslen nereli?

Kağıthane'de bir seyyar satıcıya zabıtalar tarafından yapılan darp sosyal medyanın gündemi oldu, tepki çekti. Bu görüntülerin ardından Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin zabıta memurlarını görevden aldı. Peki kimdir Mevlüt Öztekin, aslen nereli ve hangi partiden? Mevlüt Öztekin eşi ve çocuğu kimdir?

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Kâğıthane Belediyesi’ne mensup bir grup zabıta memuru bir seyyar satıcıyı dün darp etmiş bu olay sosyal medyaya damga vurmuştu. Bu görüntüler üzerine Kağıthane Belediye başkanı harekete geçti ve o zabıta memurları açığa alındı. Peki Mevlüt Öztekin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Mevlüt Öztekin evli mi, eşi çocuğu kimdir?

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bahse konu olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Öztekin mesajında şu ifadelere yer verdi:

Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olay ile ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.

Mevlüt Öztekin, 1981 yılında Ordu'da dünyaya geldi ancak aslen Sivas Koyulhisarlı'dır. İlk, orta ve lise öğrenimini Kağıthane'de tamamlayan Öztekin, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Mevlüt Öztekin üniversitede öğrenci fakülte başkanlığı ve gençlik teşkilatlarında aktif görev aldı. 2005-2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalıştı.

Öztekin, 2005-2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında yerel seçimlerde Kağıthane İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği yaptı. 2009-2018 Tarihleri arasında Kağıthane Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirdi.

Evli ve bir çoçuk babasıdır.

Mevlüt Öztekin, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti’nin İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı oldu.