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Hamsi bereketi yaşandı! Tezgahlar doldu taştı: İşte hamsinin fiyatı...

Hamsi bereketi yaşandı! Tezgahlar doldu taştı: İşte hamsinin fiyatı...

SİNOP’ta hamsi bereketi yaşandı. Tezgahlar kilosu 20 TL’den satılan hamsiyle süslendi. Vatandaşlar hasret kaldıkları lezzetle buluştu.

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Av sezonunun açılmasının ardından denizden bol miktarda istavrit ve az miktarda palamutla dönen balıkçılar bu kez ağlarını hamsiyle doldurdu. Tezgahlarda şu ana kadar az miktarda görülen hamsi, dün yapılan avlar sonrası bugün bereketiyle sevindirdi. Balıkçılara hareket getiren hamsi, tazeliği ve lezzeti nedeniyle vatandaşın ilgi odağı oldu. Hamsi kilosu 20 TL’den alıcıyla buluşurken ileriki günler içinde umut bıraktı.

Balıkçı Ahmet Gür, “Dün akşam bir hamsi bolluğumuz yaşandı. İnşallah daha güzel olacak. Tezgahlarda bugün hamsi 20 TL’den satılıyor. Bugüne kadar çok azdı çok şükür bugün biraz oldu. İnşallah daha bereketli olacak. Vatandaş bu sene hamsiye doyacak” dedi.

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