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Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz zammı açıklaması!

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz zammı açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir TV programında doğalgaz fiyatlarıyla ilgili olarak "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz" açıklamasında bulundu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir TV programında doğalgaz fiyatlarıyla ilgili olarak "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz" açıklamasında bulundu. Bakan "Hane halkına ve küçük tüketiciye artan maliyeti tam yansıtmıyoruz." dedi.

Bakan Dönmez, doğalgaz arzında bir sorun olmadığını belirtti. Dönmez, "Gerekirse Rusya'dan ilave gaz alınır. Yetkililer bu konuda bir sıkıntı olmayacağını belirtti" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez elektrik üretimiyle ilgili olarak da "Teknik alt yapı olarak herhangi bir sorun yok, kuraklık nedeniyle elektrik üretim miktarımız azaldı." dedi.

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