BIST 1.402
DOLAR 8,91
EURO 10,30
ALTIN 508,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

FETÖ’nün TRT'den ihraç Başmühendisi Ankara'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
FETÖ’nün TRT'den ihraç Başmühendisi Ankara'da yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve TRT’den ihraç, firari Başmühendis Şefik Cürebal yakalanarak gözaltına alındı.

Abone ol

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün firari üyelerine yaklamaya yönelik kurmuş olduğu Özel Ekibin yaptığı operasyonda, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve TRT’den ihraç, firari Başmühendis Şefik Cürebal yakalanarak gözaltına alındı.

Firari Başmühendis ile ilgili çalışma başlatan özel ekipler, şahsın Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir adreste saklanmakta olduğunu tespit etti ve şahsı yakalamak için operasyon düğmesine bastı.

Şefik Cürebal’ın kaçmasına fırsat vermeden başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakalayan ekipler, şahsı gerekli işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

Firari Cürebal’ın ByLock kullancısı olduğu ve örgütsel yazışmalar yaptığı TRT’de çalışan örgüt üyelerine sohbet ağabeyliği yaparak örgütsel toplantılar düzenlediği tespit edildi. Aynı zamanda TRT’de çalıştığı dönemde Ankara Adliyesi’nde bilirkişilik yapan Şefik Cürebal’ın örgüt üyesi katiplere de sohbet ağabeyliği yaptığı tespit edildi.

Cürebal’ın kesinleşmiş olan cezasını çekmek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Adana'da market soyuldu kar maskeli hırsız bakın kim çıktı?
Foto Galeri Adana'da market soyuldu kar maskeli hırsız bakın kim çıktı? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kırşehir'de dalında 20 TL tezgahta 50 TL! Pandemide çoğu ürün tarlada kalıyor
Kırşehir'de dalında 20 TL tezgahta 50 TL! Pandemide çoğu ürün tarlada kalıyor
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Zonguldak Ereğli'de emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Zonguldak Ereğli'de emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü uyardı: Artık yüzde 70 aşılama da yeterli değil!
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü uyardı: Artık yüzde 70 aşılama da yeterli değil!
İstanbul'un ilk AVM'sine yıkım kararı! Uğur Dündar tepki gösterdi
İstanbul'un ilk AVM'sine yıkım kararı! Uğur Dündar tepki gösterdi
Hamsi bereketi yaşandı! Tezgahlar doldu taştı: İşte hamsinin fiyatı...
Hamsi bereketi yaşandı! Tezgahlar doldu taştı: İşte hamsinin fiyatı...
Altın fiyatları çıldırdı! ABD'den gelen rakamlar sonrası gram altın 6 lira arttı
Altın fiyatları çıldırdı! ABD'den gelen rakamlar sonrası gram altın 6 lira arttı
Öldükten sonra sözde anısına Hz. Muhammed karikatürünün tekrar sergilenmesini istediler!
Öldükten sonra sözde anısına Hz. Muhammed karikatürünün tekrar sergilenmesini istediler!
Esenler'de muhtar sokak kedisine fakirlik belgesi çıkardı
Esenler'de muhtar sokak kedisine fakirlik belgesi çıkardı
Hakkari'de PKK'lı teröristlerce kaya dibine tuzaklanan patlayıcı düzeneği bulundu
Hakkari'de PKK'lı teröristlerce kaya dibine tuzaklanan patlayıcı düzeneği bulundu