BIST 1.401
DOLAR 8,92
EURO 10,33
ALTIN 506,41
HABER /  GÜNCEL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Mete Gazoz'un acı günü! Trafik kazasında vefat eden anneannesine son görevini yaptı

ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Mete Gazoz'un acı günü! Trafik kazasında vefat eden anneannesine son görevini yaptı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği esnada hafifi ticari aracın çarpması neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz’un 76 yaşındaki anneannesi, son yolculuğuna uğurlandı.

Abone ol

Kaza, dün gece 21.30 sıralarında Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. (43) idaresindeki 34 CHF 870 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen olimpiyat şampiyonu Okçu Mete Gazoz’un 76 yaşındaki anneannesi Zarife Tahmaz’a çarptı.

Meydana gelen kazada ağır yaralanan Tahmaz, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tahmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü kaza sonrasında gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Olimpiyat şampiyonunun anneannesi son yolculuğuna uğurlandı
Zarife Tahmaz’ın hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan olimpiyat şampiyonunun babası Metin Gazoz, Tahmaz'ın yardım sever ve paylaşımcı olduğunu belirterek, kaza sırasında da tanıdığını yolcu ederken bahçesinden topladığı ürünleri evinin karşısında bulunan otomobile taşıdığı esnada farklı bir aracın kendisine çarptığını dile getirmişti.

Hastanede yapılan otopsi sonrasında Tahmaz’ın cenazesi helallik alınması için evine getirildi. Burada alınan helallik sonrasında Tahmaz için Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Membasuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrasında ise Tahmaz, gözyaşları eşliğinde Mahmudiye Büyük Mezarlığı’na defnedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da eş dehşeti: "Ensendeyim, yaşamın ve ölümün elimde"
İstanbul'da eş dehşeti: "Ensendeyim, yaşamın ve ölümün elimde"
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
FIFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
FIFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
Dünyanın en pahalı SMA ilacını ücretsiz karşılayacak! Belçika'dan radikal karar
Dünyanın en pahalı SMA ilacını ücretsiz karşılayacak! Belçika'dan radikal karar
Atıl durumdaydı! Van'da 5 yıldızlı yüzen otel bitiyor
Atıl durumdaydı! Van'da 5 yıldızlı yüzen otel bitiyor
Kırşehir'de dalında 20 TL tezgahta 50 TL! Pandemide çoğu ürün tarlada kalıyor
Kırşehir'de dalında 20 TL tezgahta 50 TL! Pandemide çoğu ürün tarlada kalıyor
Zonguldak Ereğli'de emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Zonguldak Ereğli'de emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Taksim'de kimse imam olduğuna inanmıyor kaskı çıkarınca şaşkına döndüler
Taksim'de kimse imam olduğuna inanmıyor kaskı çıkarınca şaşkına döndüler
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü uyardı: Artık yüzde 70 aşılama da yeterli değil!
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü uyardı: Artık yüzde 70 aşılama da yeterli değil!
İstanbul'un ilk AVM'sine yıkım kararı! Uğur Dündar tepki gösterdi
İstanbul'un ilk AVM'sine yıkım kararı! Uğur Dündar tepki gösterdi