Hisar A+ hava savunma sistemi Konya'da görücüye çıktı

ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tasarlanan Hisar A+ Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Konya Bilim Festivali'nde sergilendi. Türk Silahlı Kuvvetlerin (TSK) envanterine giren sistem üzerindeki radar sayesinde havadaki uçak, helikopter, İHA ve SİHA'lara kilitlenerek füzelerle 15 kilometre mesafeden ve 8 kilometre irtifadan vurabiliyor.

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Kara Kuvvetleri Komutanlığının (KKK) alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli imkanlar kullanılarak tasarlanan Hisar A+ Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetlerin (TSK) envanterine girmesinin ardından ilk kez Konya'da sergilenmeye başlandı.

Hisar A+ hava savunma sistemi zırhlı bir paletli aracın üzerinde bulunuyor. Sistem araçtan kontrol ediliyor. Üzerinde bulunan radarla havadaki uçak, helikopter, İHA ve SİHA'lara kilitlenerek füzelerle 15 kilometre mesafeden ve 8 kilometre irtifadan vurabiliyor. Sistemin üzerinde bulunan 4 adet füze ise ROKETSAN imzası taşıyor.

Sistem ilk kez Konya Bilim Festivali'nde sergilendi. Ziyaretçiler TSK tarafından sergilenen sistemleri ilgiyle takip etti.