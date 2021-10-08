Yerli aşı Turkovac'ın hatırlatma dozu olarak kullanımı için onay verildi

TÜRKİYE'nin merakla beklediği haber geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), yerli aşı Turkovac'ın rapel dozu (hatırlatma aşısı) olarak kullanımı için onay verdi.

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TÜRKİYE İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), ilk yerli inaktif aşımız Turkovac'ın rapel dozu (hatırlatma aşısı) olarak uygulanmasını onayladı. Bu kapsamda 2 doz Sinovac aşısı olmuş kişilere 3'üncü doz Turkovac aşısı uygulanması için resmi onay verildi.

Halen Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle Faz-3 çalışmaları devam eden Turkovac, pekiştirme dozu olarak 40 merkezde uygulanacak. 2 doz Sinovac aşısı olanlar için Turkovac aşısı olma yönünde başvurular önümüzdeki günlerde başlayacak. Çalışma mevcut Faz-3 çalışmasına paralel yürütülecek.